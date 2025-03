video suggerito

L'Inter non ha più esterni sinistri, Dimarco è l'ultimo infortunato: "Come sto? Faccio fatica" Dimarco si è fermato per una contrattura al flessore, da valutare la sua situazione: dopo la partita contro il Napoli Inzaghi non ha più giocatori da schierare sulla sinistra.

A cura di Ada Cotugno

L'Inter fa la conta degli infortunati dopo il pareggio in casa del Napoli. Inzaghi non è riuscito a fare l'allungo in vetta e, oltre al danno, c'è anche la beffa: all'inizio del secondo tempo Dimarco ha alzato bandiera bianca a causa di un problema muscolare avvertito già nella prima fase di gioco, aumentando ancora di più l'emergenza che da giorni dilaga in casa nerazzurra. Assieme a lui è uscito anche Calhanoglu che non è riuscito a continuare a causa di una contusione.

Ma a preoccupare è la situazione degli esterni, dato che sulla corsia sinistra l'Inter non ha più nessuna alternativa. Prima della sfida Scudetto Darmian, Carlos Augusto e Zalewski era indisponibili, ma ora si aggiunge anche Dimarco che potrebbe affrontare qualche settimana di stop prima di tornare fra i convocati di Inzaghi.

Come sta Dimarco dopo l'infortunio contro il Napoli

Le sensazioni non sono positive e lo conferma lo stesso giocatore. Dimarco ha segnato il gol del momentaneo vantaggio dell'Inter ma poi all'inizio del secondo tempo è stato costretto a uscire dal campo per una contrattura al flessore della coscia destra, un problema che aveva avvertito già prima dell'intervallo. Ai microfoni di DAZN è lui stesso ad aver confermato l'infortunio: "Come sto? Vorrei stare meglio ma adesso faccio fatica a dirti qualcosa. È il flessore, già a metà primo tempo sentivo qualcosa, ho provato a rientrare nel secondo tempo ma non riuscivo a correre e sono uscito perché non ho voluto forzare".

Dunque le sue condizioni saranno da valutare nei prossimi giorni, ma il quadro dell'Inter è tristissimo: Inzaghi non ha più nessun esterno sinistro di ruolo da mandare in campo nelle prossime partite e dovrà necessariamente trovare una soluzione di emergenza per sopperire a questa situazione particolarissima. Una difficoltà in più per i nerazzurri che dovranno affrontare tante sfide in pochi giorni senza farsi condizionare dagli infortuni che stanno diventando un fattore.