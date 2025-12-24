Calcio
Federico Gatti è l’obiettivo di mercato del Milan, proposto uno scambio alla Juventus

Il Milan ha bisogno di rinforzare la difesa e sta pensando a Federico Gatti, che Allegri conosce bene. Alla Juventus è stata effettuata una proposta di mercato per uno scambio alla pari.
A cura di Alessio Morra
Il 2026 si avvicina. E quando arriva il mese di gennaio è di nuovo tempo di calciomercato. Il mercato già freme, non ci si ferma nemmeno a Natale, in fondo basta un messaggio per fare un sondaggio. Il Milan e la Juventus hanno bisogno di rinforzi e per questo potrebbero parlarsi molto presto e imbastire una trattativa che potrebbe probabilmente avere come oggetto Federico Gatti, difensore centrale che piace tanto ad Allegri. L'idea è quella di uno scambio tra rossoneri e bianconeri, con una contropartita però da definire.

Allegri vuole un difensore: nel mirino c'è Gatti

Allegri ha bisogno di diversi rinforzi. Fullkrug è stato prelevato. Il centrocampo è apposto, la difesa invece no. L'assenza di Gabbia ha portato de Winter tra i titolari contro il Napoli in Supercoppa. Il belga è stato travolto da Hojlund. Allegri ha chiesto Federico Gatti, roccioso difensore centrale che il tecnico livornese ha avuto alla Juventus e che è già abituato a giocare con la difesa a 3. Per la Juve non è incedibile, ma la trattativa comunque va instaurata.

Koni de Winter gioca nel Milan, che lo ha prelevato dal Genoa.
L'idea non è lo scambio con Ricci, ma con de Winter

Si era parlato di uno scambio tra Gatti e Ricci in un primo momento. Uno scambio anomalo se vogliamo, quantomeno per i ruoli: un difensore e un centrocampista, che è nel giro della Nazionale ed è stato acquistato la scorsa estate dal Torino. Ora, però, mentre la pista Gatti per il Milan resta sempre vivissima, si fa un altro nome per la Juventus e cioè quello di Koni de Winter.

Il belga, che i bianconeri hanno svezzato e provato a prendere nell'ultima campagna di mercato estivo, potrebbe essere l'anello di congiunzione perfetto. Uno scambio tra difensori, funzionale per entrambe le squadre che alla Juventus andrebbe bene pure per la questione delle liste, sia quella della Serie A che della Champions, essendo cresciuto nel vivaio bianconero.

Intervista
LUIS ALBERTO
"Dopo tre mesi alla Lazio volevo smettere. Col presidente Lotito litigai, non ci parliamo più"
L'ex si è raccontato nel corso di una lunga intervista a Fanpage, tra aneddoti e retroscena legati soprattutto al periodo trascorso alla Lazio
"Andare con Inzaghi all'Inter non sarebbe stato giusto. Dopo due o tre mesi in Qatar ho trovato tranquillità. È un’altra vita e siamo felici".
