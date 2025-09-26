Farioli già idolo dei tifosi del Porto: avvio clamoroso, ha vinto tutte le partite giocate finora

Il gol segnato al 93′ dal 19enne William Gomes in casa del Salisburgo ha consentito ai ‘Dragões' di continuare nel clamoroso ruolino di marcia di questo inizio di stagione: le vittorie sono ora 7 in altrettante partite giocate. Una partenza lanciata che ha un nome e un cognome: Francesco Farioli, che a soli 36 anni già si è seduto sulle panchine di due club europei tra i più blasonati, avendo appena lasciato l'Ajax. Il tecnico toscano già è diventato un idolo dei tifosi, la sfida al Benfica di José Mourinho – con il terzo incomodo dello Sporting – promette di essere un piatto gustoso.

Francesco Farioli vola col Porto: 7 vittorie su 7

Il Porto di Farioli ha fatto 6 su 6 in campionato, incassando un solo gol a fronte dei 15 segnati e dando un'idea di grande solidità e compattezza, marchio di fabbrica subito impresso dal nuovo tecnico, che in estate ha preso il posto dell'argentino Martin Anselmi, che a sua volta in gennaio aveva sostituito l'esonerato Vitor Bruno.

Il Porto viene da una stagione in cui le cose non sono andate benissimo, a parte la Supercoppa nazionale, con un terzo posto in campionato (a 11 punti dallo Sporting campione) e la prematura eliminazione nella fase a girone unico di Europa League. Quest'anno anche in campo continentale le cose promettono di essere ben diverse: i biancoblù giovedì hanno già incamerato i primi tre punti della fase a campionato, vincendo 1-0 in casa del Salisburgo, settimo successo di questo straordinario filotto.

Una vittoria arrivata quasi al fischio finale, con la rete del giovane attaccante brasiliano William Gomes, arrivato a gennaio dal San Paolo, che Farioli aveva gettato in campo all'inizio del secondo tempo al posto di Pepê. "Gli avevo urlato di crossare, lui invece ha tirato. Sono contento che non mi abbia sentito", ha detto ridendo l'ex preparatore dei portieri di Benevento e Sassuolo, che da allora è passato per le panchine turche di Karagumruk e Alanyaspor, prima di iniziare la scalata nel grande calcio con Nizza, Ajax e ora Porto.