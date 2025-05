video suggerito

Fantacalcio, tutti gli ultimi risultati sono da ricalcolare per colpa di un cartellino sbagliato In Inter-Lazio non è stato ammonito il Taty Castellanos, bensì il francese Guendouzi. Il comunicato del Giudice Sportivo ufficializza le sanzioni e cambia le carte anche per chi gioca al Fantacalcio. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Alessio Morra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una telefonata ti allunga la vita, diceva una vecchia e notissima pubblicità. Un cartellino giallo invece ti può cambiare la vita, o meglio può farlo, nel bene o nel male, a chi gioca al fantacalcio, e chi gioca sa benissimo quanto è duro perdere per mezzo punto e quanto è divertente vincere per mezzo punto. Alla penultima giornata un cartellino può avere un peso mostruoso, decine di leghe fantacalcio sono costrette ora a rifare i calcoli, c'è chi di sicuro esulterà e chi invece si rammaricherà per il giallo tolto a Castellanos e dato invece a Guendouzi. Uno 0,5 che può valere una stagione.

Giallo per Guendouzi non per Castellanos

Inter-Lazio è stata una partita intensissima. In palio c'erano lo scudetto e la zona Champions, o almeno quella europea. É accaduto di tutto, Bisseck segna nel recupero del primo tempo, Pedro pareggia poi segna Dumfries. I nerazzurri si mettono davanti al Napoli, poi arriva la doppietta di Pedro che trasforma un rigore assegnato con il VAR. Finisce 2-2. Gli allenatori delle due squadre vengono espulsi, Chiffi elargisce cartellini e cerca di sedare le polemiche.

Quando la partita finisce tra gli ammoniti c'è Castellanos. Così chi si è ritrovato a far di conto nella mattinata di lunedì si è trovato con il giallo dell'argentino. Ma non era così. Perché il Taty nel tabellino, nell'elenco dei cattivi, non ci è proprio entrato. Al suo posto invece è stato ammonito Guendouzi, lui si aveva visto sventolare un cartellino giallo.

Meno mezzo per Guendouzi, più 0,5 per Castellanos

Il Giudice Sportivo, annunciando le sanzioni dopo la 37ª giornata, ha ufficializzato i cartellini del weekend e leggendo il comunicato si è notato che non c'è stato alcun giallo a Castellanos, l'ammonito era Guendouzi. Dunque conti anzi calcoli da rifare. Fantacalcio.it, il servizio più diffuso in Italia per la gestione delle leghe di fantacalcio, ha confermato la notizia e ha invitato gli utenti e ricalcolare il turno: "Per le Leghe che hanno schierato Guendouzi e che hanno già calcolato la 37ª giornata, la procedura da seguire è semplice: annullare il calcolo della giornata per poi effettuarlo nuovamente, in modo da ritrovarvi il -0,5 al centrocampista della Lazio".

Cosa cambia per chi gioca al fantacalcio con l'ammonizione tolta a Castellanos e data a Guendouzi

Quindi calcoli da riformulare. Ora, va da sé che ci saranno tanti fantacalcio in cui questo mezzo punto non sposterà tanto, poco può spostare tanto quello di Castellanos che quello di Guendouzi, ma è altrettanto facilmente prevedibile che ce ne sono di leghe nelle quali, si sta lottando punto a punto, per il titolo o il podio e il giallo tolto a un calciatore importante e aggiunto a un altro calciatore di livello alto può spostare e non poco. Con mezzo punto si vince e si perde.

Lo sarebbe stato in una partita secca di novembre o febbraio, figuriamoci alla penultima giornata del fantacalcio, in particolare in quelli che non sono stati ancora decisi. Insomma questo cartellino giallo tolto o così come quello aggiunto ha o meglio può avere un peso di importanza capitale. Un pareggio per 1-1, con un 71,5 a causa del giallo di Castellanos, è diventato un 2-1, grazie ai 72 punti senza l'ammonizione del Taty. Un giallo, sì, al fantacalcio ti può davvero cambiare la vita.