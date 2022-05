Fabio Pecchia non sarà l’allenatore della Cremonese in Serie A: l’annuncio sorprende tutti Fabio Pecchia non sarà l’allenatore della Cremonese in Serie A. L’annuncio a sorpresa arriva con una lettera pubblicata dal club grigiorosso pochi minuti fa.

A cura di Vito Lamorte

Fabio Pecchia non sarà l'allenatore della Cremonese in Serie A. I lombardi sono tornati nel massimo torneo nazionale dopo 26 anni e la gioia è stata immensa ma una nota dolente è arrivata pochi giorni dopo la conquista della promozione: il tecnico artefice di questa impresa non guiderà la squadra il prossimo anno in A.

L'annuncio a sorpresa è arrivato con una lettera pubblicata dal club grigiorosso pochi minuti fa: “C’è un momento, nella vita di ognuno di noi, dove si rende necessario ascoltare se stessi a fondo e scegliere: facendolo anche quando la decisione presa, comunque difficile, può apparire inaspettata. Ho deciso di lasciare la Cremonese e lo faccio con serenità e gratitudine. Ringrazio innanzitutto il cavalier Giovanni Arvedi, che ha compreso a fondo il mio stato d’animo accogliendo, seppure a malincuore, la mia personale volontà di chiudere questa straordinaria esperienza professionale culminata con il raggiungimento della Serie A".

Il tecnico di Formia ha proseguito il suo saluto ripercorrendo tutta la sua avventura a Cremona: "Vorrei condividere con voi le immagini impresse nella mia mente che scorrono come in un film iniziato a Pescara il 17 gennaio 2020 e finito a Como il 6 maggio 2022. Sono stati mesi intensi, faticosi, con sentimenti forti e diversi; abbiamo corso e rincorso con determinazione e perseveranza, passando dalla tensione per la lotta salvezza alla gioia per la promozione diretta in serie A. Una promozione sognata, costruita con lungimiranza dalla società e conquistata con merito da una squadra in cui il mix giovani-esperti è stato attuato con estrema convinzione e mentalità vincente. Proprio la forza di un sogno calcistico realizzato, l’intensità di una stagione e mezza esaltante e la consapevolezza di aver messo in campo tutto quanto avevo e anche di più, mi spingono a prendere la decisione di lasciare la panchina della Cremo, dando spazio a energie nuove".

Pecchia non ha nascosto la commozione per tutti i momenti condivisi e le emozioni che ha provato con tutto l'ambiente: "Lascio con il cuore colmo di gioia e orgoglio per il percorso straordinario appena concluso, per l’evoluzione costante dei miei giocatori e per aver raggiunto un obiettivo atteso da 26 anni, scrivendo una pagina fondamentale della storia della Cremo".

Infine i ringraziamenti e la richiesta di comprendere la sua scelta: "Ringrazio ancora il Cavalier Arvedi, artefice indiscusso di questi successi, i dirigenti, i dipendenti dell’US Cremonese, il mio staff, la squadra che mi ha seguito dal primo all’ultimo allenamento e tutto il popolo grigiorosso a cui unisco gli amici e i tanti “nuovi” tifosi che si sono appassionati alla Cremo e la stampa che ha dato risonanza al nostro lavoro. Confido nel fatto che possiate comprendere e rispettare questa mia decisione. Auguro alla società, alla squadra e al popolo grigiorosso di ottenere i successi calcistici che meritano e saluto tutti con grande rispetto e affetto, consapevole che un semplice grazie non riesce ad esprimere tutta la mia gratitudine. Sarete sempre tra i miei ricordi più belli. Forza Cremo!".