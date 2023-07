Fabinho non può trasferirsi in Arabia per colpa dei cani: il calciatore non scende a compromessi L’operazione di mercato relativa al trasferimento di Fabinho in Arabia Saudita rischia di saltare per un motivo molto curioso.

A cura di Marco Beltrami

L'Arabia Saudita chiama sul mercato a suon di milioni, e le stelle del calcio europeo rispondono. Anche il duttile Fabinho del Liverpool è stato tentato dalle sirene della Saudi Pro League per un'operazione che sembrava ormai destinata alla chiusura. Poi però ecco la frenata, per un motivo molto particolare.

Fábio Henrique Tavares, difensore (o centrocampista) classe 1993 dei Reds e della nazionale brasiliana è finito nel mirino dell'Al-Ittihad. I gialloneri che si sono scatenati sul calciomercato acquistando Benzema e Kanté hanno trovato l'accordo con il club inglese per il trasferimento del calciatore.

Un'operazione chiusa sulla base di un contratto quadriennale per cifre di poco inferiori ai 50 milioni di euro. Se i dettagli calcistici e burocratici sono stati ormai limati, c'è stato un aspetto particolare dell'affare che ha fatto momentaneamente saltare tutto. Stiamo parlando di una curiosità relativa alla vita privata di Fabinho e in particolare della sua passione per i cani.

Fabinho possiede dei bulldog francesi e questo sembra un ostacolo di non poco conto per l'operazione. Infatti in Arabia Saudita vice il divieto d'ingresso nel Paese di questa razza. Questo significa che il calciatore dovrebbe lasciare i suoi cani in Inghilterra o in Brasile, un'ipotesi non presa in considerazione dal calciatore e dalla sua famiglia.

I bulldog francesi sono considerati una razza pericolosa e aggressiva in terra saudita, come Rottweiler e Pitbull ed è consentito averne solo uno come guida, ovvero addestrato per aiutare le persone con disabilità.Ecco allora che l'Al'Ittihad ha presentato una richiesta speciale al governo dell'Arabia Saudita per avere uno speciale permesso. Nel caso in cui dovesse arrivare la fumata bianca, allora l'operazione si farà e anche Fabinho potrà cedere al faraonico richiamo degli arabi, senza però scendere a compromessi sui suoi amati cagnolini.