Fa gol con le mani direttamente da rimessa laterale e l’arbitro convalida: è tutto regolare La prodezza tecnica e atletica questa è stata compiuta da una calciatrice della NCCA. Perché la rete è stata assegnata? Per il regolamento è possibile solo in un caso.

Il gol direttamente da rimessa laterale segnato dalla giocatrice universitaria.

Zoey Mahoney è la calciatrice che iscrive a buon diritto il proprio nome in calce alla lista dei gol segnati in maniera originale. Lo ha fatto direttamente da rimessa laterale, lanciando la palla con le mani e servendosi di un piccolo trucco per imprimere maggiore spinta alla sfera. Tutto regolare, sia la battuta sia la rete che l'arbitro null'altro ha potuto fare che convalidare come da regolamento. C'era nulla che non andasse in quella prodezza tecnica e atletica che ha acceso i riflettori sulla sfida del campionato universitario americano femminile.

Lo scenario è quello della NCCA. Sullo stesso campo dove si disputano le gare di football americano si gioca la sfida tra Drake University e le coetanee della Northern Iowa. Mahoney dà il meglio di sé e da una distanza di circa 40 metri inventa una traiettoria tanto beffarda quando precisa: prende la rincorsa, fa una capriola e una volta tornata dritta scaglia la sfera verso la porta avversaria. Ne scaturisce un pallonetto che, complice l'intervento maldestro del portiere, finisce in porta. Non fosse intervenuto, il direttore di gara non avrebbe convalidato la rete.

Il tocco del portiere, da regolamento, rende regolare la rete.

Non è certo la prima volta che nel calcio femminile avvengono cose del genere. Nel 2008 fu la brasiliana Leah Fortune a esibirsi in una rimessa da fallo laterale innescando l'azione di una compagna di squadra con quel lancio millimetrico. E anche nel mondo del calcio maschile, dopo la fonte ispiratrice Risto Kallaste, si sono verificati casi di questo tipo (il più recente in Finlandia).

Perché la rete è stata convalidata? È possibile si segni in quel modo? Da regolamento no, tant'è che – come si legge nelle prescrizioni dell'Ifab alla norma 15 – "se il pallone entra nella porta avversaria, sarà assegnato un calcio di rinvio; se il pallone entra nella porta di chi ha eseguito la rimessa dalla linea laterale, sarà assegnato un calcio d’angolo". Nell'azione in questione è stato il tocco sia pure fortuito dell'estremo difensore (o anche di un qualsiasi altro calciatore) a convalidare la marcatura .

In base alle norme è possibile anche quell'escamotage abbastanza singolare per battere una rimessa laterale. È lecito a patto che al momento di lanciare il pallone il calciatore stia "in piedi rivolto verso il terreno di gioco; abbia, almeno parzialmente, i due piedi sulla linea laterale o sul terreno all’esterno di questa; lanci il pallone con entrambe le mani da dietro e al di sopra della testa, dal punto in cui è uscito dal terreno di gioco".