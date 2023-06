Segna con le mani da fallo laterale ma l’arbitro non può annullare il gol: lo dice il regolamento Terry Yegbe è stato il protagonista di uno dei gol più strani segnati nella storia del calcio. Il difensore della squadra finlandese del SJK ha segnato con le mani da fallo laterale. L’arbitro non ha potuto annullare la rete da regolamento.

A cura di Fabrizio Rinelli

Nel calcio molto spesso abbiamo assistito alla realizzazione di gol impossibile. Non tanto per la dinamica con cui la palla è finita in rete, quanto per la stravaganza dell'azione. Spesso ai limiti del regolamento tanto da mandare in tilt anche gli arbitri in campo. Reti convalidate dopo il rilancio del portiere che hanno visto il pallone transitare per tutto il campo da una porta all'altra, direttamente da calcio d'angolo o anche da oltre il centrocampo. In questo caso invece il gol è arrivato da rimessa laterale.

Non tutti sapevamo che nonostante il regolamento impedisca chiaramente che qualora la palla finisse in rete dopo una rimessa in gioco con le mani da fallo laterale il gol venga annullato, in questo caso non è stato così. È successo in Finlandia nel massimo campionato di calcio nazionale nel corso della gara giocata tra SJK e VPS. I padroni di casa sono passati in vantaggio dopo due minuti proprio a seguito di una rimessa laterale battuta da Terry Yegbe e che ha sorpreso il portiere Teppo Marttinen.

Il classe 2001 ghanese a un certo punto della partita si incarica di battere la rimessa laterale. I compagni di squadra sanno benissimo di doversi appostare in area di rigore poiché la sua battuta sarebbe stata lunga e la palla sarebbe finita sicuramente nei pressi della porta avversaria. Yegbe però è andato oltre dato che la sua rimessa laterale battuta con le mani finisce incredibilmente in rete. Ma cosa succede in questi casi? Da regolamento una rete non può essere segnata direttamente su rimessa dalla linea laterale. Infatti se il pallone entrasse nella porta avversaria, sarà assegnato un calcio di rinvio mentre se il pallone entrasse nella porta di chi ha eseguito la rimessa dalla linea laterale, sarà assegnato un calcio d’angolo.

Insomma, la rete non sarebbe stata convalidata ma solo in un caso l'arbitro può assegnarla, come successo in questa partita. Il direttore di gara infatti si è visto costretto a dare il gol alla squadra di casa che è dunque passata in vantaggio nel modo più assurdo. Mentre la palla finiva in rete sulla rimessa di Yegbe, il portiere avversario ha tentato di deviarla e toccandola con le dita l'ha rimessa in gioco. Purtroppo per lui la palla è finita in rete e da regolamento il gol viene convalidato solo in caso di tocco, anche fortuito, da parte di qualsiasi altro giocatore. Ecco perché il SJK è passato in vantaggio segnando uno dei primi gol nella storia del calcio realizzato con le mani…Sul tabellino però è autogol di Marttinen.