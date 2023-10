Eziolino Capuano si frattura una costola durante i festeggiamenti per il gol vittoria del Taranto Eziolino Capuano si è fratturato una costola durante i festeggiamenti per il gol vittoria del Taranto in casa della Virtus Francavilla.

A cura di Vito Lamorte

Il Taranto si è aggiudicato una vittoria importantissima sul campo della Virtus Francavilla nell'ultimo turno del girone C di Serie C. La rete di Loris Zonta nei minuti di recupero ha permesso agli ionici di espugnare la Nuova Arredo Arena di Francavilla Fontana e di prendersi il sesto posto in classifica.

Dopo essere passati in svantaggio con la rete di Artistico per la squadra di casa, la squadra di Eziolino Capuano ha rimesso in pari la sfida con Kanouté e poi l'ha ribaltata con il gol del centrocampista di Bassano del Grappa negli istanti finali.

Una gioia immensa per tutta la delegazione rossoblù ma per Capuano la gioia degli ultimi secondi sul campo di Francavilla ha avuto un risvolto molto particolare: il tecnico dei rossoblù è stato sommerso dagli abbracci dei giocatori e dello staff ma, suo malgrado, ad un certo punto è scivolato e nella caduta ha urtato il fianco su una borraccia in plastica vicino alla panchina.

L'allenatore del Taranto ha vissuto una notte di dolori dopo il rientro in città e in mattinata ha effettuato una lastra per capire la situazione: l'esame ha confermato la frattura costale ma Capuano sarà regolarmente al suo posto per la partita di mercoledì pomeriggio che il Taranto giocherà allo stadio Erasmo Iacovone contro il Messina, il recupero della terza giornata.

A riportare la notizia è il media pugliese Antenna Sud.

Eziolino Capuano ha commentato così il successo di Francavilla arrivato all'ultimo respiro in conferenza stampa: "Il Taranto ha vinto una partita difficilissima su un campo difficilissimo che non enfatizza le nostre giocate. Siamo andati in svantaggio, siamo stati coraggiosi e bravi anche nelle sostituzioni, siamo rimasti con il 3-4-3 e abbiamo cercato di vincerla fino alla fine. Stasera sulla gioia c’è un velo di commozione, quando quella palla è andata in porta ho provato una sensazione che non posso descrivere, paragonabile a quando sono nati i miei figli. Dispiace per il collega, però noi ci abbiamo creduto fino alla fine. Abbiamo voluto la vittoria rischiando anche di perderla. Sono contento per i ragazzi, è stata la vittoria del cuore e del gruppo".