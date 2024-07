Europei oggi in TV, le partite dei quarti su Rai e Sky: dove vedere Inghilterra-Svizzera e Olanda-Turchia

video suggerito

Inghilterra–Svizzera alle 18 e Olanda–Turchia alle 21 sono gli altri due quarti di finale degli Europei 2024 che si giocano oggi e completano la griglia delle semifinaliste. Le partite saranno trasmesse in diretta tv e in chiaro per tutti anche sui canali della Rai (Rai 1 e Rai 2), oltre che su Sky ma solo per abbonati (Sky Sport 1, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4k e Sky Sport).

L'Inghilterra, che nella fase a gironi s'è piazzata in vetta al Gruppo C, s'è qualificata battendo negli ottavi la Slovacchia (terza nel Gruppo E): 2-1 il risultato ottenuto in rimonta e in extremis con i gol segnati tra il 90° e il 95° da Harry Kane e Jude Bellingham (a rischio squalifica fino alla vigilia per un brutto gesto a fine incontro). La Svizzera, seconda nel Gruppo A, ha passato il turno surclassando l'Italia (seconda nel Gruppo B) anche sul piano del gioco (2-0), oltre che delle motivazioni e dell'organizzazione tattica. L'Olanda, terza nel Gruppo D, è reduce da un successo netto contro la Romania (3-0) che aveva chiuso in testa al Gruppo E. Più sofferta ma meritata la vittoria (2-1) della Turchia di Vincenzo Montella (seconda del Gruppo F) contro l'Austria (prima del Gruppo D).

Euro 2024, le partite di oggi 6 luglio: gli orari tv

Le partite Inghilterra-Svizzera e Olanda-Turchia chiudono il tabellone dei quarti di finali. Si disputano in due slot differenti: la prima alle 18 e la seconda alle 21. Di seguito i canali dove vederle in diretta tv e in chiaro:

ore 18:00 – Inghilterra-Svizzera (Rai 2, Sky Sport 1, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport canale 251)

(Rai 2, Sky Sport 1, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport canale 251) ore 21:00 – Olanda-Turchia (Rai 1, Sky Sport 1, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport canale 251).

Inghilterra-Svizzera in chiaro sulla Rai

Inghilterra-Svizzera è la partita del rimpianto per i tifosi della Nazionale italiana, ancora scottati per com'è maturata la sconfitta con gli elvetici. È uno dei due match collocati nella parte bassa del tabellone, quella ritenuta più agevole. Assente eccellente del match è Jude Bellingham che paga l'intemperanza nell'ultimo match per un'esultanza sguaiata punita dalla Uefa con la squalifica. La gara sarà trasmessa in diretta tv e in chiaro per tutti (senza alcun costo aggiuntivo) anche su Rai 2, gli abbonati a Sky potranno seguirla su Sky Sport 1 (canale 201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251). Visione in streaming dell'incontro su Sky Go e NOW a pagamento, su Rai Play gratis.

Olanda-Turchia, dove vederla in tv e in streaming

Olanda-Turchia è un match che si presenta molto equilibrato con la nazionale di Vincenzo Montella che si presenta ai quarti quale vera e propria outsider degli Europei per la presenza in rosa di stelline come Arda Guler, Kadioglu e big quali Calhanoglu. La gara sarà visibile in diretta tv e in chiaro per tutti (gratis) anche su Rai 1, gli abbonati a Sky potranno seguirla su Sky Sport 1 (canale 201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251). Diretta streaming su Rai Play senza costi aggiuntivi, Sky Go e NOW a pagamento.