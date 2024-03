Europa League oggi in TV, le partite di ritorno degli ottavi: orari e dove vederle Questa sera si giocano i ritorni degli ottavi di finale di Europa League a partire dalle 18:45. Tre italiane impegnate: il Milan a Praga contro lo Slavia (18;45, Sky), la Roma in Inghilterra a sfidare il Brighton (21:00, Sky e Tv8) e l’Atalanta in casa contro lo Sporting (21:00, Sky). In totale sono otto le partite divise tra i due slot di orari, che determineranno le qualificate ai quarti di finale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Slavia Praga-Milan (alle 18:45), Atalanta-Sporting (ore 21:00) e Brighton-Roma (ore 21:00) sono le tre partite che riguardano le squadre italiane in Europa League impegnate nei match di ritorno degli ottavi di finale. In totale oggi, giovedì 14 marzo in programmazione ci sono un totale di 8 incontri divisi in due slot di orari. Il match dei rossoneri di Pioli e dei nerazzurri di Gasperini verranno trasmessi solamente in abbonamento in streaming e TV mentre la squadra di De Rossi sarà visibile in chiaro su Tv8.

L'Italia in Europa sembra saper solo vincere e lo ha fatto anche nei due match di andata con il Milan e la Roma che hanno rifilato un poker ai rispettivi avversari. A San Siro i rossoneri si sono fatti sorprendere in un paio di occasioni subendo due reti, ma il 4-2 finale sembra poter mettere al sicuro la qualificazione anche per un evidente divario tecnico. Sarà decisivo però l'approccio, con lo Slavia che si giocherà tutte le proprie carte davanti al proprio pubblico. Stesso impatto ambientale che attende la Roma di De Rossi che vola in Inghilterra per gestire il tentativo di reazione del Brighton di De Zerbi. All'Olimpico c'è stato l'assolo giallorosso con un perentorio 4-0 che dovrebbe fugare anche le ultime paure.

Oltre a queste due partite che sulla carta sembrano parlare italiano e che dovranno confermare le attese di una vigilia che vede Milan e Roma favorite, c'è un molto più equilibrato e incerto Atalanta-Sporting. In Portogallo la Dea ha impattato solamente 1-1 pur sprecando tante palle utili per la vittoria esterna: un errore che a Bergamo non dovrà assolutamente essere ammesso. Il traguardo del triplice approdo ai quarti verrebbe festeggiato da tutta l'Italia del calcio che sta comportandosi in modo ottimo sul fronte del ranking internazionale, dominando la scena.

Europa League 2024, le partite di oggi: gli orari TV

In totale sono otto le partite inserite nel programma di Europa League, suddivise in due slot: 18:45 e 21:00. Nel primo, oltre a Slavia Praga-Milan, spiccano Villarreal-Marsiglia e Rangers-Benfica. Nel secondo oltre a Atalanta e Roma, occhi puntati su Liverpool e Leverkusen altre due squadre che sono candidate alla vittoria finale.

Giovedì 14 marzo, ore 18:45

Villarreal-Marsiglia

Slavia Praga-Milan

Rangers-Benfica

Wsdt Ham-Friburgo

Giovedì 14 marzo, 21:00

Atalanta-Sporting

Brighton-Roma

Liverpool-Sparta Praga

Leverkusen-Qarabag

Dove vedere la Europa League in TV, in streaming e in chiaro

Le partite di Europa League sono appannaggio di DAZN e Sky che si dividono l'esclusiva per abbonati, sia per il live streaming sia per la TV. Le partite possono essere viste sfruttando le app dedicate per l'online oppure collegandosi al sito ufficiale di DAZN o sui canali Sky. In particolar modo le partite delle italiane sono visibili come segue: Slavia Praga-Milan, via DAZN, NOW o SkyGo per lo streaming mentre in TV i canali sono Sky Sport Uno e Sky Sport 4K. Stessi collegamenti per Atalanta-Sporting mentre per Brighton-Roma è prevista la trasmissione anche in chiaro senza costi aggiuntivi e visibile a tutti si Tv8 e Tv8.it.