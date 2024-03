Brighton-Roma, dove vederla in TV e streaming su TV8, DAZN o Sky: le formazioni della partita di Europa League Brighton-Roma è il ritorno degli ottavi di finale di Europa League con fischio di inizio fissato oggi alle 21:00. Dopo il 4-0 dell’Olimpico De Zerbi proverà la classica mission impossible. Diretta in chiaro su Tv8. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Brighton-Roma è una delle partite valide per i ritorni degli ottavi di finale di Europa League che si giocano questa sera. Calcio di inizio previsto alle 21:00 all'Amex Stadium dove la squadra di De Zerbi avrà l'ingrato compito di ribaltare il 4-0 dell'Olimpico. Diretta criptata su Sky e DAZN ma visione anche in chiaro senza abbonamenti su Tv8.

Una Roma superlativa nel match di andata, in cui ha messo il punto esclamativo sulla qualificazione ai quarti di finale rifilando un sonoro poker al Brighton di De Zerbi. Una gara a senso unico che ha riconsegnato ai propri tifosi una squadra in salute e convinta dei propri mezzi e che adesso dovrà riconfermarsi in trasferta. Non sarà facile in Inghilterra, dove il clima che attende la Roma sarà tra i più caldi con il Brighton che si giocherà il tutto per tutto in campo, dopo averci provato sul fronte regolamentare.

La sfida con gli inglesi sulla carta non era sembrata tra le più semplici il giorno del sorteggio ma la gara all'Olimpico ha mostrato una evidente supremazia della Roma, grazie alle scelte di De Rossi, che si candida prepotentemente a scalare anche le gerarchie di Europa League dove, in caso di approdo ai quarti, diventerà una delle avversarie più temibile con cui fare i conti.

Partita: Brighton-Roma

Dove: Amex Stadium (Brighton)

Quando: giovedì 14 marzo

Orario: 21:00

Diretta TV: Sky Sport Uno

Diretta streaming: DAZN, SkyGo, NOW

Brighton-Roma dove vederla in diretta TV

Brighton-Roma si gioca questa sera alle 21:00 e vale per l'accesso ai quarti di finale. Il match di ritorno degli ottavi di Europa League sarà visibile dietro abbonamento in TV su Sky Sport Uno (canale 201) e su Sky Sport (252) mentre ci sarà la diretta anche in chiaro per tutti su Tv8.

Dove vedere Brighton-Roma in diretta streaming

In chiaro per la diretta streaming di Brighton-Roma ci si deve connettere al sito tv8.it, per vedere la partita senza costi aggiuntivi. Alternative a pagamento su DAZN, SkyGo e su NOW con il consueto servizio on demand.

Europa League, le probabili formazioni di Brighton-Roma

De Zerbi proverà la classica mission impossible dopo il 4-0 subito all'Olimpico nella gara d'andata. Welbeck guiderà l'attacco del Brighton supportato da Buonanotte ed Enciso, con Gilmour e Gross che si posizioneranno in mediana, mentre l'ex viola Igor sarà uno dei due esterni di difesa. Per De Rossi, tridente oramai intoccabile formato da Dybala-Lukaku-El Shaarawy, con Pellgrini che torna in cavina di regia insieme a Cristante e Paredes a dargli una mano in mediana. Difesa davanti a Svilar con Ndika al centro insieme a Mancini.

BRIGHTON (3-4-2-1): Steele; Dunk, Van Hecke, Igor; Lamptey, Gilmour, Gross, Adingra; Buonanotte, Enciso; Welbeck. All. De Zerbi.

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. All. De Rossi.