Il Brighton presenta ricorso all'UEFA contro la Roma: si discute la regolarità del gol di Mancini Il Brighton presenta ricorso all'UEFA contro la Roma: per gli inglesi il gol di Mancini è irregolare. Chieste verifiche anche su uno striscione omofobo.

A cura di Vito Lamorte

il Brighton ha presentato due ricorsi all'UEFA dopo la partita d'andata degli ottavi di Europa League persa per 4-0 contro la Roma. Il primo fa riferimento al gol di Gianluca Mancini e il club inglese avrebbe chiesto di controllare l'operato del VAR in occasione del gol del difensore: le Seagulls sostengono che il terzo gol dei giallorossi sia irregolare in quanto Mancini sarebbe stato in fuorigioco in occasione del cross di El Shaarawy.

Il secondo ricorso è sulla presenza di un cartellone contenente un messaggio omofobo nei confronti dei loro tifosi: di questo il Brighton avrebbe anche fornito all'UEFA le foto del cartello in questione.

A rendere noti questi ricorsi è The Athltetic.

L’organismo disciplinare della UEFA valuterà ogni singola protesta avanzata dal Brighton e prenderà una decisione prima della partita di ritorno della settimana prossima.

Durante la gara il Brighton sui social aveva denunciato un comportamento poco ospitale da parte dei tifosi della Roma nei confronti dei supporter inglesi presenti sugli spalti dell’Olimpico: "Siamo a conoscenza di bottiglie, monete e accendini lanciati dai tifosi di casa nella zona ospiti. Abbiamo segnalato alla UEFA e alla polizia italiana e abbiamo richiesto che venissero intraprese azioni immediate".

Un delegato della partita UEFA è stato portato dai membri della squadra di sicurezza e protezione del club per assistere alla gara nei pressi del settore dei tifosi in trasferta mentre venivano lanciati contro di loro bottiglie, monete e accendini.

Una situazione davvero particolare in vista del match di ritorno ma che arriva dopo una partita dominata in lungo e in largo dalla Roma di Daniele De Rossi, che è stata protagonista di una prestazione pazzesca dal punto di vista tecnico e tattico mettendo una serie ipoteca sul passaggio del turno.