Atalanta-Sporting dove vederla in TV e streaming: le formazioni della partita di Europa League L'Atalanta ospita lo Sporting nella partita di ritorno degli ottavi di finale di Europa League: si gioca al Gewiss Stadium di Bergamo oggi, con fischio d'inizio alle ore 21:00. Le probabili formazioni di Gasperini e Amorim.

A cura di Vito Lamorte

Atalanta e Sporting si sfidano per la partita di ritorno degli ottavi di finale di Europa League 2023-2024: si gioca al Gewiss Stadium di Bergamo oggi, giovedì 14 marzo 2024, con fischio d'inizio alle ore 21:00. La partita si potrà vedere in diretta TV e streaming su DAZN e Sky.

La partita di andata si è conclusa sul punteggio di 1-1, in virtù dei gol di Paulinho e Scamacca, quindi si riparte come se nulla fosse accaduto a Lisbona. Un vero e proprio scontro da dentro-fuori. Le due squadre si erano affrontate anche nella fase a gironi in questa edizione di Europa League, con l'Atalanta che aveva vinto 2-1 in Portogallo e al ritorno a Bergamo la partita si era conclusa con un pareggio per 1-1. Quella del Gewiss sarà la nona sfida tra la Dea e lo Sporting nelle coppe europee: il bilancio, comprensivo del match di andata, è di tre vittorie dei nerazzurri, due dei portoghesi e tre pareggi.

L’Atalanta si affida alle statistiche e ai numeri. La squadra di Gasperini ha perso solo due delle 21 partite giocate in Europa League, entrambe nella fase a eliminazione diretta: 2-3 contro il Borussia Dortmund nel febbraio 2018 (ai sedicesimi) e 0-2 contro il Lipsia nell'aprile 2022 (quarti di finale).

Come arrivano le squadre alla partita? La Dea ha pareggiato in casa della Juventus per 2-2 un match molto importante nella lotta per un posto nella prossima Champions League mentre lo Sporting ha vinto 3-0 in casa dell'Arouca e prosegue la sua marcia in vetta al campionato portoghese.

Partita: Atalanta-Sporting

Dove: Gewiss Stadium, Bergamo

Orario: 21:00

Quando: giovedì 14 marzo 2024

Canale TV: DAZN, Sky

Diretta streaming: DAZN, Sky Go, NOW

Competizione: Europa League, ritorno degli ottavi di finale

Dove vedere Atalanta-Sporting in diretta TV

Atalanta-Sporting sarà trasmessa in diretta tv sull'app di DAZN, scaricabile su smart tv collegandosi alla finestra dedicata all'evento, e da Sky, con canali di riferimento Sky Sport Calcio (201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (254).

Atalanta-Sporting, dove vederla in streaming gratis

La partita tra Atalanta e Sporting si potrà seguire in diretta streaming su DAZN attraverso l'app scaricabile su dispositivi mobili. Su Sky Go invece per tutti gli abbonati alla tv satellitare che potranno scaricare l'app sempre su dispositivi mobili. Un'alternativa è poi NOW, il servizio di streaming live e on-demand di Sky.

Le probabili formazioni di Slavia Atalanta-Sporting

Gasperini dovrebbe puntare su Koopmeiners e Lookman sulla trequarti alle spalle di De Ketelaere, che si muoverà come attaccante. In mediana il tandem de Roon-Ederson, sulle fasce Holm e Ruggeri, autore di un grande gol contro lo Sporting ai gironi. Davanti a Musso il trio formato da Scalvini, Djimsiti e Kolasinac.

Amorim punterà sul solito 3-4-3 con il tridente formato da Edwards, Gyokeres e Trincao.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, de Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, Lookman; De Ketelaere. Allenatore: Gasperini.

SPORTING LISBONA (3-4-3): Israel; Diomande, Coates, Quaresma; Catamo, Morita, Hjulmand, Reis; Edwards, Gyokeres, Trincao. Allenatore: Amorim.