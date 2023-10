L’Atalanta vince nonostante un finale da brividi contro lo Sporting: prima a punteggio pieno L’Atalanta domina e segna due gol nel primo tempo, ma nel finale un rigore dello Sporting rimette tutto in discussione. Il 2-1 però regala la seconda vittoria consecutiva in Europa League ai ragazzi di Gasperini.

A cura di Ada Cotugno

Un tempo per uno, diviso nettamente sul piano del gioco, della mentalità ma soprattutto dei gol: l'Atalanta brilla nel primo tempo contro lo Sporting ma poi soffre nel finale che rischia di trasformarsi in una beffa dopo il rigore di Gyokeres. In Portogallo però arriva la seconda vittoria della Dea in questa Europa League che fa seguito al successo all'esordio contro il Rakow.

Dominio totale dell'Atalanta nel corso del primo tempo: i ragazzi guidati da Gasperini sembrano imprendibili e non sbagliano l'approccio alla partita, fondamentale per indirizzare fin da subito il risultato contro un avversario ostico. E dopo aver provato ad arginare il muro portoghese il gol del vantaggio arriva al 32′ con Scalvini che raccoglie un passaggio di Zappacosta e fa esplodere lo spicchio dedicato ai tifosi ospiti.

I bergamaschi sfruttano al massimo il grande momento, contro uno Sporting che non sembra particolarmente intenzionato a reagire dopo il gol subito. Prima dell'intervallo c'è tempo anche per il raddoppio dei nerazzurri: Adan respinge un pallone che diventa l'occasione d'oro per Ruggeri per segnare la rete del momentaneo 2-0.

Nella ripresa il gioco di forza cambia, con lo Sporting che cerca sempre più spazio tra le maglie dell'Atalanta e prova a calciare verso la porta. Rispetto al primo tempo i portoghesi sono più coraggiosi e dopo diverse grandi occasioni sprecate riescono a riaprire la partita al 76′ con Gyokeres: l'arbitro assegna un calcio di rigore per tocco di mano in area di Scalvini e lo svedese sfrutta l'opportunità per rimettere tutto in discussione con la sua rete dal dischetto.

E la musica questa volta è davvero diversa per l'Atalanta che subisce l'ondata di grande fiducia dello Sporting. Il finale di partita è infuocato, con i nerazzurri che provano a difendere il risultato e tirano un sospiro di sollievo quando l'arbitro fischia la fine sul 2-1. Il pericolo è scampato: Gasperini scappa in testa alla classifica del suo girone di Europa League con due vittorie in due partite.