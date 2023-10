Atalanta dominante a Lisbona: 15 passaggi prima del gol di Ruggeri, un’azione favolosa Atalanta in pieno dominio a Lisbona. La Dea è in vantaggio dopo 45′ in casa dello Sporting per 2-0 ma la rete del raddoppio di Ruggeri è un vero inno al calcio: 15 passaggi prima del gol, un’azione favolosa.

A cura di Vito Lamorte

Atalanta in pieno dominio a Lisbona. La Dea è in vantaggio dopo 45′ in casa dello Sporting per 2-0 grazie alle reti di Scalvini e Ruggeri: una vera e propria lezione da parte della squadra di Gian Piero Gasperini nella seconda uscita di Europa League.

La rete del raddoppio è un vero e proprio inno al calcio con un possesso palla di quasi un minuto e la definizione di Matteo Ruggeri su assist di Ademola Lookam: un'azione corale davvero superba da parte dei bergamaschi, che poco prima si erano portati in vantaggio e poco prima dell'intervallo hanno legittimato la superiorità nei primi 45′.

Ad iniziare l'azione è stato di Djmsiti, che ha anticipato Viktor Gyökeres, e ha dato il là al possesso prolungato della Dea nella metà campo della squadra di Ruben Amorim. Il difensore nerazzurro ha trovato subito Lookman nell'altra metà campo e l'ex Leicester si è appoggiato su Ederson: il brasiliano ha fatto proseguire per De Ketelaere, che ha spostato la palla sulla destra per Zappacosta.

Leggi anche Inter dominante a Empoli ma alla fine decide il gran gol di Dimarco: pokerissimo di vittorie

Dopo l'appoggio su Scalvini, il pallone è arrivato tra i piedi di Koopmeiners che lo ha ceduto di nuovo al difensore: Ederson si è riproposto per ricevere e dopo un passaggio di nuovo tra i piedi del centrocampista olandese la palla si è spostata centralmente su de Roon prima di arrivare a sinistra a Ruggeri. L'esterno dell'Atalanta ha triangolato con Lookman e si è ritrovato a tu per tu con Adan: la prima conclusione è stata fermata dal portiere dello Sporting Clube ma la palla è rimasta a disposizione di Ruggeri che ha insaccato a porta vuota.

Una giocata davvero superba, che ha sancito la superiorità dell'Atalanta allo stadio José Alvalade di Lisbona.

Secondo Opta Giorgio Scalvini (19 anni e 298 giorni) e Matteo Ruggeri (21a, 86g) sono diventati i due giocatori più giovani nella storia dell'Atalanta ad aver realizzato una rete nelle grandi competizioni europee (qualificazioni escluse).