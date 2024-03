Scamacca regala il pareggio all’Atalanta contro lo Sporting: gli ottavi sono ancora in bilico L’Atalanta riprende lo Sporting dopo il vantaggio di Paulinho: Scamacca firma l’1-1 e tiene aperti i giochi per i bergamaschi in vista del ritorno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

L'Atalanta si porta a casa un pareggio importante da Lisbona: dopo il vantaggio dello Sporting i bergamaschi riescono a strappare l'1-1 con il gol di Scamacca, un risultato che lascia ancora tutto aperto in vista del ritorno degli ottavi di finale di Europa League ma che porta un po' di rammarico per le occasioni sprecate nel primo tempo.

I primi minuti non sono stati brillanti per la squadra di Gasperini. Al 17′ Paulinho con un diagonale sfrutta benissimo l'assist di Trincao per aprire i giochi e spostare gli equilibri dalla parte dei portoghesi. La rete sveglia l'Atalanta che scatena tutto il suo potenziale: nel giro di un minuto Holm e Scamacca trovano due pali e ingranano la marcia con quattro occasioni ravvicinate in pochissimi minuti.

La reazione è arrivata forte e decisa e si concretizza al 39′, quando la difesa dello Sporting va completamente in bambola spalancando la porta a Scamacca che non sbaglia l'occasione per segnare il gol del pareggio. L'attaccante diventa il più pericoloso della sua squadra, anche se nel secondo tempo sono i portoghesi a riprendere coraggio.

Nella ripresa l'Atalanta trova il terzo palo della sua partita con il tiro di Lookman che apre le danze per un altro tour de force nella seconda parte del secondo tempo. La squadra di Gasperini è più in forma, più determinata a ribaltare la partita e più propositiva in attacco, dove arrivano grandi spunti anche da Koopmeiners.

Nei minuti finali la Dea arriva a un passo dal ribaltone con El Bilal Traoré che batte il portiere avversario con una rovesciata spettacolare, annullata dopo la revisione al VAR per una posizione di fuorigioco. È l'ultima cartuccia della squadra bergamasca che è arrivata a un solo passo dal grande obiettivo. Il pareggio in Portogallo però è già un risultato importante in vista del ritorno di Bergamo, dove i giochi sono ancora tutti aperti.