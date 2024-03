Slavia Praga-Milan, dove vederla in TV e streaming su TV8, DAZN o Sky: le formazioni della partita di Europa League Il Milan si gioca l’accesso ai quarti di Europa League contro lo Slavia Praga: si gioca oggi, alle ore 18:45, all’Eden Arena di Praga. Le probabili formazioni di Pioli e Trpišovský. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il Milan si gioca l'accesso ai quarti di finale dell'Europa League 2023-2024 in casa dello Slavia Praga. I rossoneri di Stefano Pioli saranno di scena alla Eden Aréna di Praga oggi, giovedì 14 marzo 2024, alle ore 18.45 con diretta TV e streaming su Sky e DAZN.

A San Siro, la scorsa settimana, successo rossonero per 4-2 nella partita di andata: un margine di vantaggio importante per superare il turno anche in caso di sconfitta con un solo goal di scarto ma lo Slavia ha dimostrato di essere una squadra solida e molto ben preparata. I cechi davanti ai proprio tifosi tenteranno la rimonta per regalarsi una serata europea da ricordare.

Il Milan viene dalla vittoria in casa contro l'Empoli, grazie al gol di Pulisic; mentre lo Slavia Praga ha battuto 4-0 il Teplice, proseguendo il suo inseguimento allo Sparta in vetta alla classifica.

Partita: Slavia Praga-Milan

Dove: Eden Arena, Praga

Orario: 18:45

Quando: giovedì 14 marzo 2024

Canale TV: DAZN, Sky

Diretta streaming: DAZN, Sky Go, NOW

Competizione: Europa League, ritorno degli ottavi di finale

Dove vedere Slavia Praga-Milan in diretta TV

Slavia Praga-Milan sarà trasmessa in diretta tv sull'app di DAZN, scaricabile su smart tv collegandosi alla finestra dedicata all'evento, e da Sky, con canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (253).

Slavia Praga-Milan, dove vederla in streaming gratis

La partita tra Slavia Praga e Milan sarà disponibile anche in diretta streaming sull'app di DAZN, scaricabile su tutti i dispositivi mobile, o attraverso il collegamento al sito. Il match dei rossoneri potrà essere seguito su Sky Go per tutti gli abbonati alla tv satellitare, che potranno scaricare l'app sempre su dispositivi mobili. Un'alternativa NOW, il servizio di streaming live e on-demand di Sky.

Le probabili formazioni di Slavia Praga-Milan

Pioli con la formazione dei titolarissimi: Giroud unica punta con Pulisic, Loftus-Cheek e Leao sulla trequarti. Adli in mediana con Reijnders.

Trpišovský risponderà con il medesimo modulo, il 4-2-3-1, che vedrà la linea difensiva composta da Vicek, Holes, Zima, Boril; Masopust e Dorley in mezzo al campo con Doudera, Provod e Zmrzly a supporto del terminale offensivo Chytil.

SLAVIA PRAGA (4-2-3-1): Stanek; Vicek, Holes, Zima, Boril; Masopust, Dorley; Doudera, Provod, Zmrzly; Chytil. Allenatore: Trpišovský.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Adli, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli.