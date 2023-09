Europa League e Conference oggi in TV, le partite dei gironi: orari e dove vederle Le partite della 1ª giornata di Europa League e Conference si giocano oggi alle 18:45 e alle 21:00. In campo le italiane Roma, Atalanta e Fiorentina: tutte le info su calendario, orari, diretta tv, in chiaro e in streaming degli incontri.

Roma e Atalanta in Europa League, Fiorentina in Conference: dove vedere le partite in diretta tv, in chiaro e in streaming.

La 1ª giornata di Europa League e Conference si gioca oggi, giovedì 21 settembre, e vede in campo tre squadre italiane. In Europa League ci sono la Roma (finalista della scorsa edizione, battuta dal Siviglia) e l'Atalanta mentre in Conference c'è la Fiorentina sconfitta in finale l'anno scorso dal West Ham.

I giallorossi di José Mourinho debuttano in Moldavia contro lo Sheriff (ore 18:45) con diretta su Dazn, Sky Sport 1 (numero 201) e Sky Sport (numero 252). I bergamaschi ospitano i polacchi del Rakow (0re 21:00) con diretta tv in chiaro su TV8 oltre che su Sky Sport 1, Sky Sport, Sky Sport 4k e Dazn.

Viola in trasferta sul campo del Genk (ore 18:45), in Belgio, con diretta su Sky Sport (253), Sky Sport Arena (204) e Dazn. Riflettori puntati anche sul Liverpool, Ajax e Bayer Leverkusen, le big restate fuori dalla Champions.

Tutte le partite saranno trasmesse in diretta tv, in chiaro e in streaming su Sky e Dazn (solo per abbonati) oppure una volta a settimana su TV8 in forma del tutto gratuita.

Europa e Conference League, le partite di oggi: gli orari TV

Sono due gli slot orari previsti per la disputa dei match odierni: le gare si giocano alle 18:45 e alle 21:oo, di seguito gli orari tv delle partite di Europa e Conference League che sarà possibile seguire in Diretta Gol sia su Sky sia su Zona Dazn.

Le partite di Europa League oggi in tv:

18:45 – Union SG – Tolosa (Sky Sport, Zona Dazn)

18:45 – LASK – Liverpool (Sky Sport, Zona Dazn)

18:45 – Rennes – Maccabi Haifa (Sky Sport, Zona Dazn)

18:45 – Panathinaikos – Villarreal (Sky Sport, Zona Dazn)

18:45 – Servette – Slavia Praga (Sky Sport, Zona Dazn)

18:45 – Sheriff Tiraspol – Roma (Dazn, Sky Sport 1, Sky Sport)

18:45 – Leverkusen – Häcken (Sky Sport, Zona Dazn)

18:45 – Qarabağ – Molde (Sky Sport, Zona Dazn)

21:00 – West Ham – TSC (Sky Sport, Zona Dazn)

21:00 – Olympiacos – Friburgo (Sky Sport, Zona Dazn)

21:00 – Ajax – Marsiglia (Sky Sport, Zona Dazn)

21:00 – Brighton – AEK Atene (Sky Sport, Zona Dazn)

21:00 – Sparta Praga – Aris Limassol (Sky Sport, Zona Dazn)

21:00 – Rangers – Real Betis (Sky Sport, Zona Dazn)

21:00 – Atalanta – Raków Czestochowa (TV8, Sky Sport 1, Sky Sport, Sky Sport 4k, Dazn)

21:00 – Sturm Graz – Sporting CP (Sky Sport, Zona Dazn)

Le partite di Conference League oggi in tv:

18:45 – Legia Varsavia – Aston Villa (Sky Sport, Zona Dazn)

18:45 – Zrinjski – AZ Alkmaar (Sky Sport, Zona Dazn)

18:45 – Genk – Fiorentina (Sky Sport, Sky Sport Arena, Dazn)

18:45 – Ferencváros – Čukarički (Sky Sport, Zona Dazn)

18:45 – Francoforte – Aberdeen (Sky Sport, Zona Dazn)

18:45 – HJK Helsinki – PAOK (Sky Sport, Zona Dazn)

18:45 – Ludogorets – Spartak Trnava (Sky Sport, Zona Dazn)

18:45 – Fenerbahçe – Nordsjælland (Sky Sport, Zona Dazn)

21:00 – Slovan Bratislava – KÍ Klaksvík (Sky Sport, Zona Dazn)

21:00 – Maccabi Tel-Aviv – Breidablik (Sky Sport, Zona Dazn)

21:00 – Zorya Luhansk – Gent (Sky Sport, Zona Dazn)

21:00 – Viktoria Plzeň – Ballkani (Sky Sport, Zona Dazn)

21:00 – Dinamo Zagabria – Astana (Sky Sport, Zona Dazn)

21:00 – Club Brugge – Beşiktaş (Sky Sport, Zona Dazn)

21:00 – Lugano – Bodø/Glimt (Sky Sport, Zona Dazn).

Dove vedere Europa League e Conference in TV e streaming

Le partite di oggi di Europa e Conference League saranno visibili in diretta TV e streaming su Dazn utilizzando in consueti dispositivi. La sfida tra Atalanta e Raków Czestochowa sarà trasmessa anche in chiaro su TV8 e in streaming gratis su tv8.it mentre le partite di Fiorentina e Roma saranno disponibili su Sky e Dazn in esclusiva per gli abbonati.