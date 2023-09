Sheriff-Roma, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita di Europa League La Roma farà il suo esordio nella fase a gironi dell’Europa League 2023-2024 in casa dello Sheriff Tiraspol: la partita si gioca alle ore 18:45 allo Sheriff Sports Complex, con diretta TV e streaming su Sky e DAZN. Le ultime news sulle formazioni di Mourinho e Bordin.

A cura di Vito Lamorte

La Roma inizierà il suo cammino nell'Europa League 2023-2024 in casa dello Sheriff. La squadra di José Mourinho, finalista della passata stagione, scenderà in campo giovedì 21 settembre alle 18.45 allo Sheriff Sports Complex di Tiraspol. La prima partita europea dei giallorossi sarà trasmessa da DAZN e Sky.

Dopo la vittoria per 7-0 sull'Empoli, che ha regalato la prima vittoria in campionato, la Roma è pronta al debutto in Europa League: un viaggio non comodissimo per iniziare al meglio il cammino europeo verso la finale di Dublino e cercare di cancellare la delusione dello scorso anno contro il Siviglia. C'è grande entusiasmo nell'ambiente giallorosso, si sogna in grande sia per il campionato che a livello europeo. Lo Sheriff Tiraspol arriva dalla vittoria per 5-1 al Floresti nell'ultimo turno di campionato.

Le probabili formazioni di Sheriff-Roma. Mourinho dovrebbe puntare su Belotti e El Shaarawy in attacco, a centrocampo Bove e Paredes con Cristante.

SHERIFF TIRASPOL (4-1-4-1): Koval; Zohouri, Garananga, Tovar, Artunduaga; Talal; Mbekeli, Ademo, Badolo, Joao Paulo; Luvannor. Allenatore: Roberto Bordin.

ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini, Lorente, N'Dicka; Karsdorp, Cristante, Paredes, Bove, Zalewski; Belotti, El Shaarawy. Allenatore: José Mourinho.

Dove vedere Sheriff-Roma in diretta TV su Sky, Dazn o TV8: il canale

Sheriff-Roma sarà trasmessa in diretta TV su Sky e su DAZN. I canali di riferimento su Sky sono Sky Sport Uno (canale 201 Sky), Sky Sport 252 mentre per quanto riguarda DAZN basta accedere alla piattaforma attraverso Smart TV o sulle console di gioco Playstation e Xbox.

Sheriff-Roma dove vederla in streaming

La diretta streaming della sfida tra i giallorossi di Mourinho e lo Sheriff si potrà seguire utilizzando smartphone, tablet, notebook o pc su Sky Go per gli abbonati Sky; e su DAZN. Oltre a queste due possibilità c'è NOW, il servizio on-demand di Sky a pagamento.

Europa League, le probabili formazioni di Sheriff-Roma

Mourinho puntare sul turnover per l'esordio in Europa League. Belotti insidia Lukaku per una maglia da titolare, al suo fianco El Shaarawy. In mezzo al campo riposo per Renato Sanches, con Cristante ci saranno Bove e Paredes. Sulle fasce Karsdorp e Zalewski.

