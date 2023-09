Lukaku e Dybala fanno sognare la Roma, Empoli battuto 7-0: è grande festa all’Olimpico Troppa Roma per l’Empoli: all’Olimpico i giallorossi battono i toscani per 7-0 e vincono la prima partita in campionato. Il tandem Lukaku-Dybala fa già sognare i tifosi della Magica.

A cura di Vito Lamorte

La Roma vince la prima partita in campionato e lo fa nella maniera più roboante: all'Olimpico i giallorossi hanno battuto per 7-0 l'Empoli regalando i primi 3 punti della Serie A 2023-2024 a José Mourinho. La Magica ha spadroneggiato in lungo e in largo fin dai primi minuti e i toscani non sono mai stati in grado di mettere in atto una reazione vera e propria.

Mattatore della sfida è stato Paulo Dybala, che ha firmato una doppietta e ha messo lo zampino in quasi tutte le giocate offensive della sua squadra: il problema fisico accusato col Milan sembra ormai alle spalle e la Joya ha deliziato i tifosi con il suo mancino. L'argentino ha sbloccato la gara su rigore e poi ha firmato il poker dopo una giocata delle sue: dribbling sul marcatore e palla alle spalle del portiere.

Per la prima volta Mourinho ha potuto schierare la coppia Lukaku-Dybala e i due fanno già sognare i tifosi giallorossi: Big Rom si è mosso bene per i compagni e nei minuti finali ha trovato anche il primo gol nella Capitale. L'ex punta dell'Inter ha battuto in uscita Berisha ed è andato a prendersi l'applauso dei suoi nuovi tifosi.

Altra nota lieta della serata è la prova di Renato Sanches che, oltre a mettere in luce le sue doti atletiche, ha trovato il suo primo gol nella sua nuova avventura. A mettere la parola fine alla sfida poco prima dell'intervallo era stato un autogol di Grassi su un'iniziativa di Cristante ma il centrocampista della Nazionale si è messo in proprio pochi minuti più tardi e ha trovato un grandissimo gol dal limite dell'area.

Alla festa ha partecipato anche Gianluca Mancini nel finale, con un tocco sotto misura in mischia dopo il colpo di tacco di un ispiratissimo Cristante. Punizione pesantissima per l'Empoli, che deve assolutamente svoltare e cambiare marcia ma affronterà l'Inter nel prossimo turno.

Il tabellino di Roma-Empoli

RETI: 2′ e 55′ Dybala, 8′ Sanches, 35′ Grassi (OG), 79′ Cristante, 82′ Lukaku, 86′ Mancini.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, N’Dicka, Llorente; Kristensen, Renato Sanches (45’ Bove), Paredes (75’ Pagano), Cristante, Spinazzola (83′ El Shaarawy); Dybala (64’ Belotti), Lukaku (84′ Azmoun). Allenatore: Mourinho.

EMPOLI (4-3-3): Berisha; Bereszynski, Walukiewicz (dal 45’ Ismajli), Luperto, Pezzella; Grassi, Maleh, Fazzini (45’ Bastoni); Cancellieri (59’ Baldanzi), Destro (59’ Caputo), Cambiaghi (84′ Shpendi). Allenatore: Zanetti.

ARBITRO: Juan Luca Sacchi.