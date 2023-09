Sheriff-Roma, le probabili formazioni per la partita di Europa League: i titolari di Mourinho La Roma si prepara per l’esordio in Europa League in casa dello Sheffield: le ultime novità sulle scelte di formazione di Mourinho per la prima gara europea della stagione.

A cura di Ada Cotugno

Il cammino della Roma in Europa League comincerà in casa dello Sheriff Tiraspol: d0po la vittoria a valanga sull'Empoli i giallorossi sono pronti ad affrontare una nuova avventura europea, dove arrivano come vice-campioni della competizione.

L'obiettivo della Roma è quello di vendicare la finale con il Siviglia, conclusa fra mille polemiche per la direzione di gara: quella notte non è stata ancora dimenticata dal pubblico giallorosso che sperava di bissare il successo dell'anno precedente con la vittoria della Conference League, il primo titolo dello Special One nella capitale.

Ma prima di sognare in grande e puntare verso una nuova finale la squadra dovrà superare lo scoglio del girone. La Roma è stata inserita nel Gruppo G come testa di serie assieme a Slavia Praga, Sheriff e Servette, avversari abbordabili per questa prima fase della competizione.

Il sogno giallorosso comincerà proprio con la lunga trasferta in Transnistria, contro il club guidato dall'italiano Roberto Bordin. E per l'esordio europeo Mourinho non sembra intenzionato a puntare tutto sul turnover: l'idea dell'allenatore portoghese è quella di confermare quasi in blocco la formazione che nell'ultima giornata di campionato ha strapazzato l'Empoli, dando continuità a tutti i titolari.

Brillano nel suo scacchiere i nuovi perni dell'attacco, Paulo Dybala e Romelu Lukaku che potrebbero non essere risparmiati per la prima di Europa League. Dietro di loro ci saranno Bove, Cristante e Aouar, con Celik e Zalewski sulle corsie esterne. In difesa davanti a Rui Patricio si va verso la difesa a tre con Mancini, Smalling e N'dicka.

Anche lo Sheriff potrebbe ritornare in campo con gli stessi giocatori visti nel 5-1 dell'ultima uscita di campionato. Bordin quindi punterà ancora una volta sui suoi grandi protagonisti, a cominciare dal tridente formato da Ngom, Luvannor e Badolo.

SHERIFF TIRASPOL (4-3-3): Koval; Zohouri, Garananga, Tovar, Artunduaga; Joao Paulo, Kiki, Ademo; Ngom, Luvannor, Badolo Allenatore: Roberto Bordin

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, N'dicka; Celik, Bove, Cristante, Aouar, Zalewski; Dybala, Lukaku. Allenatore: José Mourinho