Genk-Fiorentina, dove vederla oggi in TV e streaming: le formazioni della partita di Conference Genk-Fiorentina è la partita d’esordio della Viola nella Conference League 2023-2024: si gioca oggi, giovedì 21 settembre 2023, alle ore 18:45 alla Luminus Arena e la gara verrà trasmessa in diretta TV e streaming da Sky e DAZN. Le ultime notizie sulla probabile formazione di Italiano.

A cura di Vito Lamorte

La Fiorentina inizia il suo percorso nei gironi della Conference League 2023-2024 in casa del Genk. Dopo aver superato il play-off battendo il Rapid Vienna, la squadra di Vincenzo Italiano riparte dopo la finale persa lo scorso anno negli ultimi minuti contro il West Ham. La partita si gioca oggi, giovedì 21 settembre 2023, alle ore 18:45 alla Luminus Arena e la sfida verrà trasmessa in diretta TV e streaming da Sky e DAZN.

La Viola lo scorso anno aveva raggiunto l'ultimo atto della terza competizione europea ma ad avere la meglio erano stati gli Hammers dopo una finale molto combattuta. Ora i gigliati fanno parte del Gruppo F con i belgi, il Ferencvaros e Cukaricki: prima di accedere hanno dovuto superare il play-off e il protagonista assoluto è stato Nico Gonzalez con una doppietta nella sfida di ritorno. Il Genk ha iniziato il suo percorso europeo nelle qualificazioni di Champions League: dopo l'eliminazione subita dal Servette è arrivata anche quella nel play-off di Europa League con l’Olympiakos ma, dulcis in fundo, è arrivata la vittoria con l'Adana Demirspor in quelle di Conference League.

Entrambe le squadre arrivano da una vittoria nell'ultimo turno di campionato: la Fiorentina ha battuto 3-2 l'Atalanta mentre il Genk ha vinto 2-0 in casa dell’Union Saint-Gilloise.

Le probabili formazioni di Genk-Fiorentina. Beltran sarà l'unica punta della Viola con Gonzalez, Bonaventura e Sottil a supporto.

GENK (4-2-3-1): Vandevoordt; Munoz, Cuesta, Sadick, Kayembe; El Khannouss, Galarza; Heynen, Zeqiri, Oyen; Paintsil All. Vrancken.

FIORENTINA (4-2-3-1): Christensen; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Mandragora; Gonzalez, Bonaventura, Sottil; Beltran. Allenatore: Italiano.

Partita: Genk-Fiorentina

Dove: Luminus Arena, Genk.

Quando: giovedì 21 settembre

Orario: 18:45

Diretta TV: Sky, DAZN

Diretta streaming: Sky Go, DAZN e NOW

Competizione: Conference League, 1ª giornata Gruppo F

Dove vedere Genk-Fiorentina in diretta TV su Sky, Dazn o TV8: il canale

Genk-Fiorentina sarà trasmessa in diretta TV su Sky e su DAZN. I canali di riferimento su Sky sono Sky Sport Arena (numero 204) e Sky Sport (numero 253 satellite) mentre per quanto riguarda DAZN basta accedere alla piattaforma attraverso Smart TV o sulle console di gioco Playstation e Xbox.

Genk-Fiorentina dove vederla in streaming

La diretta streaming della sfida tra la Viola e il Genk si potrà seguire utilizzando smartphone, tablet, notebook o pc su Sky Go per gli abbonati Sky; e su DAZN. Oltre a queste due possibilità c'è NOW, il servizio on-demand di Sky a pagamento.

Conference League, le probabili formazioni di Genk-Fiorentina

Queste le probabili formazioni di Italiano e Vrancken per la partita di Conference League in programma questa sera:

