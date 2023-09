Atalanta-Rakow, dove vederla oggi in TV e streaming: le formazioni della partita di Europa League Atalanta-Rakow è la partita valida per la prima giornata della fase a gironi di Europa League in orario alle 21. Diretta TV in chiaro su Tv8, e su DAZN e Sky. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulle formazioni.

Atalanta-Rakow Czestochowa è la prima partita della fase a gironi di Europa League per la squadra di Gasperini. Fischio d'inizio al Gewiss Stadium di Bergamo oggi giovedì 21 settembre alle ore 21. La sfida è valida per il gruppo D della seconda competizione continentale, di cui fanno parte anche Sturm Graz e Sporting Lisbona.

L'Atalanta reduce dalla sconfitta con la Fiorentina e priva dell'infortunato Scamacca vuole iniziare bene l'Europa League, ma dovrà fare attenzione ai campioni di Polonia che sono stati eliminati nei playoff di Champions. Il match sarà trasmesso in TV in chiaro su Tv8 e su Sky e DAZN. Diretta streaming su DAZN, Sky Go e Now. Tutto quello che c'è da sapere.

Le probabili formazioni di Atalanta-Rakow. Gasperini punta sul 3-4-1-2 con Lookman e De Ketelaere scelte obbligate in attacco, e Pasalici a sostegno. Rakow con il tridente offensivo composto da Nowak, Piasecki, Cebula.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Djimsiti, Kolasinac; Zortea, De Roon, Koopmeiners, Ruggeri; Pasalic; Lookman, De Ketelaere.. All. Gasperini.

RAKOW (3-4-2-1): V. Kovacevic; Racovitan, Rundic, A. Kovacevic; Tudor, Papanikolaou, Berggren, Plavsic; Cebula, Nowak; Piasecki. All. Szwarga.

Dove vedere Atalanta-Rakow in diretta TV su Tv8, Sky e DAZN: il canale in chiaro

Dove vedere in TV Atalanta-Rakow? La partita di Europa League sarà trasmessa in diretta in chiaro su Tv8. Anche gli abbonati DAZN e Sky (canali Sky Sport Uno, Sky Sport 252) potranno seguire il match sfruttando i propri abbonamenti sulle rispettive piattaforme.

Atalanta-Rakow, dove vederla in streaming

Per vedere Atalanta-Rakow in streaming ci si potrà sintonizzare sul sito di Tv8 in chiaro. Il match si potrà vedere anche attraverso dispositivi portatili e computer su DAZN e su Sky Go, app riservata agli abbonati Sky. Possibile acquistare anche il ticket dell'evento su NOW Tv, piattaforma live on demand.

Europa League, le probabili formazioni di Atalanta-Rakow

Gasperini fa leggero turnover e punta su Ruggeri in corsia, con De Ketelaere assieme a Lookman in avanti, senza l'infortunato Scamacca. Rakow a trazione anteriore con Piasecki sostenuto da Cebula e Nowak.

