Atalanta-Roma dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita

A cura di Ada Cotugno

Sarà un match point decisivo per la corsa alla Champions League in Serie A: l'Atalanta ospita la Roma nella 36esima giornata del campionato italiano, uno scontro ad alta quota che deciderà quale delle due squadre occuperà il quinto posto in classifica, l'ultimo utile per partecipare alla più grande competizione europea. Si tratta di una sfida molto affascinante tra le due squadre reduci dalle fatiche dell'Europa League e appaiate a 60 punti, in perfetto equilibrio.

I ragazzi di Gasperini arrivano all'appuntamento con l'umore altissimo dopo aver conquistato l'accesso alla finale di Europa League che giocheranno a Dublino contro il Bayer Leverkusen. Diametralmente opposto l'avvicinamento in casa giallorossa: la Roma infatti è stata eliminata dalla competizione proprio dai tedeschi, subendo due gol nel finale di una partita che sarebbe potuta finire ai supplementari.

Partita: Atalanta-Roma

Dove: Gewiss Stadium, Bergamo

Quando: domenica 12 maggio

Orario: 20:45

Diretta TV: DAZN

Diretta Streaming: DAZN

Competizione: 36ª giornata, Serie A

Dove vedere Atalanta-Roma in diretta tv

La sfida decisiva per assegnare l'ultimo posto in Champions League verrà trasmessa in esclusiva su DAZN. Sarà possibile seguire Atalanta-Roma in diretta tv accedendo all'app tramite una smart tv e selezionando l'evento tra quelli disponibili. Gli abbonati Sky potranno seguire il match su ZONA DAZN. La telecronaca sarà affidata a Pierluigi Pardo, con Andrea Stamaccioni al commento tecnico.

Atalanta-Roma, dove vederla in diretta streaming

La partita fra Atalanta e Roma sarà visibile anche in diretta streaming. Tutti gli abbonati a DAZN potranno accedere all'app su pc, smartphone, tablet e tanti altri dispositivi supportati. In alternativa si potrà visitare il sito web da pc, accedere con le credenziali e selezionare l'evento.

Serie A, le probabili formazioni di Atalanta-Roma

Le due squadre sono reduci da delicatissime partite di Europa League, ma nonostante questo scenderanno in campo con i titolarissimi. Gasperini continua a puntare sul tridente formato da Miranchuk, Scamacca e Lookman, sfruttando ancora l'ottimo periodo dell'attaccante italiano e lasciando in panchina De Ketelaere e Koopmeiners. A centrocampo riposa anche de Roon, titolare in coppa.

Anche per la Roma potrebbe esserci qualche piccolo cambio, ma De Rossi continuerà a puntare sulla sua solita spina dorsale. In attacco potrebbe esserci spazio per Baldanzi accanto a El Shaarawy e Lukaku, mentre a centrocampo Bove potrebbe dare un turno di riposo a Paredes, reduce dalla doppietta su rigore contro il Leverkusen.

ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Djimsiti; Hateboer, Ederson, Pasalic, Ruggeri; Miranchuk, Scamacca, Lookman. Allenatore: Gasperini.

ROMA (4-3-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angelino; Bove, Cristante, Pellegrini; Baldanzi, El Shaarawy; Lukaku. Allenatore: De Rossi.