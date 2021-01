L'esonero di Paulo Fonseca è una delle opzioni che la Roma valuta in questo momento così delicato della stagione. L'ennesima spallata alla credibilità del tecnico è arrivata dalla Coppa Italia, ed è stata una mazzata tremenda. Sia per quel pasticcio burocratico incredibile delle sei sostituzioni (qualcosa del genere era accaduto con l'errore dell'inserimento di Diawara in una lista sbagliata) che porterà alla sconfitta a tavolino, sia per il ko clamoroso incassato all'Olimpico al cospetto di uno Spezia giunto nella Capitale con una squadra rivisitata per il turnover. Un disastro, non solo per il risultato (4-2 per i liguri negli ottavi) ma anche per le circostanze e il modo in cui è maturato: ai giallorossi sono saltati in nervi, lo dimostrano i due calciatori espulsi nel giro di 40 secondi (Mancini e Pau Lopez). E nemmeno è bastata la reazione d'orgoglio per raddrizzare un match iniziato male e finito peggio.

Spezia fatale, costò l'esonero a Rudi Garcia

Fonseca come Rudi Garcia. Cinque anni dopo la scena può ripetersi: fu (anche) per colpa dell'eliminazione subita contro Spezia – allora avvenne dopo i calci di rigore – che poco dopo il tecnico francese sarebbe stato esonerato e al suo posto il club avrebbe richiamato Spalletti. Un déjà vu tremendo per i capitolini e un'ombra sull'allenatore portoghese che ha il contratto in scadenza a giugno e si ritrova in una posizione di oggettiva debolezza. "C'è un problema di mentalità manifestato contro Napoli, Atalanta e Lazio. Io in discussione? Lo sono stato sempre, dal primo giorno", le parole del tecnico dopo al cocente delusione di martedì sera.

I possibili candidati alla panchina della Roma

Chi può arrivare al suo posto in caso di esonero? Intanto, Fonseca dovrebbe restare in panchina almeno fino a sabato prossimo salvo cambi di rotta dell'ultima ora: anche per una questione di ‘tempi tecnici' si è scelto per adesso di soprassedere ma una riflessione al riguardo è stata affrontata in maniera seria. Da quando la Roma ha cambiato proprietà non è mai stata realmente affrontata la questione allenatore come ora, nonostante nell'estate scorsa le voci su un possibile arrivo di Massimiliano Allegri nella Capitale fossero insistenti. Il nome dell'ex Juve non è mai uscito dall'orbita ma resta sullo sfondo assieme alla possibilità di rivedere per la terza volta Luciano Spalletti. La candidatura che ha preso piede è quella di Maurizio Sarri, fermo da quando la Juventus lo ha sollevato dall'incarico al termine della scorsa stagione, dopo la conquista dello scudetto.