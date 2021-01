La Roma ha effettuato 6 sostituzioni, invece di 5, negli ottavi di finale di Coppa Italia contro lo Spezia. Un errore imperdonabile per i giallorossi dato che il regolamento prevede cinque cambi in tre slot, escluso l'intervallo, e concede un quarto spazio per le sostituzioni in caso di tempi supplementari. Lo spazio nell'extra time però non può essere sfruttato per una sesta sostituzione e l'arbitro non può intervenire in casi come questo. A questo punto il giudice sportivo dovrà decidere se omologare il 2-4 dell'Olimpico sul campo in favore dello Spezia o infliggere, come da regolamento, lo 0-3 a tavolino contro la Roma.

(in aggiornamento)