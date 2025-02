Erroraccio di Posch e Hien, gol del Brugge: Atalanta in confusione, mani sul volto per Gasperini

video suggerito

Erroraccio di Posch e Hien che spalanca la strada al gol del vantaggio per il Club Brugge: Atalanta in confusione nei primi minuti della gara d'andata del play-off di Champions League, mani sul volto per Gian Piero Gasperini in panchina. I due difensori della Dea commettono una grave leggerezza in costruzione e Ferran Jutgla porta avanti la squadra belga con un tiro dal centro dell'area di rigore.

Pochi minuti prima si erano verificate altre situazioni simili ma il Brugge non ne aveva approfittato: al 15′ è arrivata la rete dell'ex calciatore del Barcellona, che non ha perdonato l'ennesimo errore dei calciatori nerazzurri in costruzione. La squadra di Gasperini ha fatto molta fatica contro l'aggressione alta degli avversari: tante palle perse e molta difficoltà nel consolidare il possesso palla.

I padroni di casa coronano un ottimo quarto d'ora con il gol del vantaggio: all'ennesima palla persa in costruzione dall'Atalanta, lo scatenato Talbi ha anticipato Posch ed è scappato sulla fascia destra prima di crossare a rimorchio per Jutgla appostato al centro dell'area. Stop e tiro di destro, Rui Patricio battuto.

Non è iniziata nel migliore dei modi la partita della Dea, che ha fatto diversi errori nell'impostazione dell'azione con i difensori e ha rischiato di subire il gol anche prima: Bellanova e Rui Patricio avevano fermato le iniziative della squadre di Nicky Hayen.

Nella prima mezz'ora il Club Brugge è stato perfetto tatticamente e anche sul piano dell'intensità, mettendo in seria difficoltà l'Atalanta: la squadra di Gasperini ha dovuto fare i conti con il pressing alto dei belgi e raramente, quasi mai, si era vista una Dea subire così tanto in questa stagione.