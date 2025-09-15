Eric Abidal smentisce i rumors sulla sua morte: “Sono vivo, certe voci non dovrebbero mai esistere”

Eric Abidal, attuale direttore sportivo dell'Al Wasl negli Emirati Arabi Uniti, ​​ha smentito i rumors sulla sua morte apparsi nelle scorse ore con un comunicato pubblicato sul suo account ufficiale di Instagram. Negli ultimi giorni sui social sono circolate voci sulla scomparsa dell'ex calciatore del Barcellona e della nazionale francese dovuta a una complicazione chirurgica ma era tutto falso.

Molti account del social network X, ex Twitter, hanno iniziato a pubblicare una foto in bianco e nero dell'ex calciatore con il seguente messaggio: "L'ex difensore del Barcellona e della nazionale francese Eric Abidal è morto per complicazioni dovute a un recente secondo trapianto di fegato, dovuto alla sua lunga battaglia contro il cancro al fegato, ha annunciato la sua famiglia".

Davvero un comportamento di pessimo gusto da parte di questi utenti, che hanno dato una notizia che poi è risultata falsa e hanno creato un caso dove non esisteva nulla.

Abidal smentisce i rumors sulla sua morte: "Sono vivo e in salute"

In risposta al clamore e alla gravità di queste affermazioni, Eric Abidal ha pubblicato una "dichiarazione ufficiale" sulle sue Instagram Stories: "Certe voci non dovrebbero mai esistere. Sono qui, con la mia famiglia, e va tutto bene. Il rispetto è fondamentale. C'è una famiglia e i miei figli dietro di me. Per essere chiari, sto bene, sono vivo e in salute. Grazie per il vostro supporto e i vostri messaggi di preoccupazione. Concentriamoci su ciò che conta davvero".

Con la sua dichiarazione Eric Abidal ha posto fine alle voci incontrollate che avevano alimentato timori tra tifosi e amanti del calcio. L’ex difensore francese, già protagonista in passato di battaglie difficili contro la malattia e simbolo di determinazione e coraggio, ha colto l’occasione per riaffermare la propria forza. Ha inoltre chiesto rispetto, invitando tutti a non diffondere indiscrezioni infondate e potenzialmente dannose.