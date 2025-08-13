Calcio
video suggerito
video suggerito

Enzo Raiola rivela dove vorrebbe giocare Donnarumma: “C’è un campionato al quale aspira”

Una destinazione più di altre stuzzica Donnarumma, alla ricerca di una nuova squadra dopo la rottura con il PSG: potrebbe giocare in una delle squadre più importanti al mondo.
Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora
A cura di Ada Cotugno
0 CONDIVISIONI
Immagine

Per Gianluigi Donnarumma si aprirà un nuovo capitolo professionale dopo l'addio al PSG: il portiere è stato messo alla porta da Luis Enrique che gli ha preferito Chevalier, ma dovrà trovare subito una squadra in cui giocare per continuare la sua carriera. Ci sono diverse destinazioni possibili ma soltanto una stuzzica davvero il suo giocatore e l'agente, Enzo Raiola, che sta lavorando al suo fianco per trovargli una sistemazione dopo questa amarissima delusione.

L'azzurro si è rassegnato alla volontà dei parigini e guarda altrove, in uno dei campionati più ricchi e importanti di tutto il mondo. Intervenuto a Sport Mediaset l'agente ha chiarito che puntano diritto verso la Premier League dove le pretendenti non mancano di certo e dove ci sono squadre in grado di soddisfare le richieste economiche del giocatore che al PSG percepiva oltre 7 milioni di euro.

Immagine

Dove andrà a giocare Donnarumma

È la grande domanda di questi giorni e la risposta porterebbe in Inghilterra. La pista più concreta sembrava essere il Manchester United, da molto scontento di Onana, ma l'occasione di mercato ha ingolosito il Manchester City di Guardiola che si prepara a fare un grande cambio in porta salutando Ederson. Raiola ha confermato che Donnarumma aspira alla Premier League: "Alcuni club di Premier League si stanno muovendo ed è il campionato al quale Gigio aspira. Dopo essere stato in Italia e al Psg, la Premier ti potrebbe dare quello step in avanti successivo perché andresti a giocare nel campionato migliore del mondo".

Leggi anche
L'agente di Donnarumma duro col PSG: "Vedremo coi nostri legali". E dice chi è in pole per prenderlo

Le luci dell'Inghilterra abbagliano e probabilmente sarà quella la prossima destinazione del portiere. C'è una grande tradizione di italiani nel calcio inglese e Donnarumma potrebbe continuarla, facendo un passo in avanti nel suo percorso ed evitando per ora il ritorno in Italia: "Lo step Premier è preso in considerazione perché pensiamo che per un calciatore importante come Gigio possa essere la collocazione giusta".

Calcio
0 CONDIVISIONI
Immagine
Luis Enrique ha messo la faccia sulla "cacciata" di Gigio, ma il PSG ha chiarito chi comanda
Donnarumma si rassegna a dire addio al club: "È una decisione che mi lascia deluso e amareggiato"
L'agente di Gigio durissimo: "Vedremo coi nostri legali". E fa capire che giocherà in Premier League
Gigio non convocato per la Supercoppa europea col Tottenham: lo hanno messo alla porta
Il tecnico spagnolo spiega senza giri di parole perché è stato lui a cacciare il portiere da Parigi
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Calcio
api url views