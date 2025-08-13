Enzo Raiola rivela dove vorrebbe giocare Donnarumma: “C’è un campionato al quale aspira”

Per Gianluigi Donnarumma si aprirà un nuovo capitolo professionale dopo l'addio al PSG: il portiere è stato messo alla porta da Luis Enrique che gli ha preferito Chevalier, ma dovrà trovare subito una squadra in cui giocare per continuare la sua carriera. Ci sono diverse destinazioni possibili ma soltanto una stuzzica davvero il suo giocatore e l'agente, Enzo Raiola, che sta lavorando al suo fianco per trovargli una sistemazione dopo questa amarissima delusione.

L'azzurro si è rassegnato alla volontà dei parigini e guarda altrove, in uno dei campionati più ricchi e importanti di tutto il mondo. Intervenuto a Sport Mediaset l'agente ha chiarito che puntano diritto verso la Premier League dove le pretendenti non mancano di certo e dove ci sono squadre in grado di soddisfare le richieste economiche del giocatore che al PSG percepiva oltre 7 milioni di euro.

Dove andrà a giocare Donnarumma

È la grande domanda di questi giorni e la risposta porterebbe in Inghilterra. La pista più concreta sembrava essere il Manchester United, da molto scontento di Onana, ma l'occasione di mercato ha ingolosito il Manchester City di Guardiola che si prepara a fare un grande cambio in porta salutando Ederson. Raiola ha confermato che Donnarumma aspira alla Premier League: "Alcuni club di Premier League si stanno muovendo ed è il campionato al quale Gigio aspira. Dopo essere stato in Italia e al Psg, la Premier ti potrebbe dare quello step in avanti successivo perché andresti a giocare nel campionato migliore del mondo".

Le luci dell'Inghilterra abbagliano e probabilmente sarà quella la prossima destinazione del portiere. C'è una grande tradizione di italiani nel calcio inglese e Donnarumma potrebbe continuarla, facendo un passo in avanti nel suo percorso ed evitando per ora il ritorno in Italia: "Lo step Premier è preso in considerazione perché pensiamo che per un calciatore importante come Gigio possa essere la collocazione giusta".