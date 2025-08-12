Donnarumma scaricato dal PSG, dove potrebbe giocare: chi può permettersi lo stipendio da 12 milioni

Donnarumma ha tre settimane per definire il suo futuro dopo la rottura con il PSG: quali sono le ipotesi di mercato più concrete, dall’Inter all’approdo in Premier League. Ma resta il nodo dello stipendio.

La frattura tra il PSG e Gianluigi Donnarumma è insanabile e il portiere ha meno di 20 giorni per trovare una nuova squadra in cui essere titolare. I parigini lo hanno messo alla porta subito dopo la stagione migliore della sua carriera, coronata dalla vittoria della Champions League come grande protagonista: neanche questo è bastato per tenersi stretto il posto e prolungare il contratto che scadrà a giugno del 2026 e la mancata convocazione per la Supercoppa Europea contro il Tottenham è l'ultimo segnale.

Tra lui e Luis Enrique non c'è mai stato grande feeling, tanto che l'allenatore ha preferito fare un investimento importante su Chevalier che ha le caratteristiche più idonee al suo gioco. Cosa succederà ora al portiere della Nazionale? Servirà trovare una nuova destinazione, ma sono poche le squadre in Europa che possono permettersi un ingaggio importante come il suo che tocca i 7 milioni di euro netti (12.7 lordi a cui aggiungere eventuali bonus). Inoltre diverse big hanno già messo la porta in mani sicure, una situazione che rende il quadro più intricato nonostante il prezzo di saldo del giocatore che potrebbe andar via per 25 milioni di euro.

Il possibile ritorno in Italia: ipotesi Inter

Ormai da diversi mesi circola la suggestione di un ritorno in Serie A di Donnarumma, campionato che ha salutato nel 2021 proprio per unirsi al PSG. Allora aveva salutato il Milan creando grande malumore nei tifosi: la società non aveva accontentato le sue richieste d'ingaggio e il portiere era andato via a parametro zero, aprendo una faida che perdura ancora adesso. Sullo sfondo ci sarebbe l'Inter che però sperava in un epilogo diverso, dato che al momento non ha la disponibilità per puntare su di lui.

I nerazzurri speravano che il portiere salutasse i parigini il prossimo anno, alla naturale scadenza del contratto, così da prenderlo a parametro zero e sostituire Sommer al momento giusto. Ma al momento non possono sostenere la spesa di 25 milioni di euro per il cartellino (cifra ancora indicativa) più lo stipendio monstre. E così anche la Juventus, al sicuro con Di Greogrio, e perfino il Milan che non apre a un possibile ritorno.

Donnarumma in Premier League, le piste Chelsea e United

L'ipotesi più convincente resta quella di un approdo in Premier League, l'unico campionato al mondo che può permettersi questo tipo di spesa. L'ingaggio da 7 milioni netti non sarebbe un problema per le big ma anche in questo caso bisogna analizzare il contesto: il Liverpool ha Alisson e ha investito un anno fa su Mamardashvili, il Manchester City continua la sua avventura con Ederson e l'Arsenal stanzia i soldi per rinforzare altre zone di campo.

Le uniche due squadre attratte dall'occasione Donnarumma sembravano essere Chelsea e Manchester United, ma i londinesi si sono defilati: il loro parco portieri è al completo e non hanno intenzione di spendere ulteriormente in questo mercato già dispendioso. L'ultima alternativa restano quindi i Red Devils, scontenti dalle prestazioni di Onana e abbastanza ricchi da soddisfare le pretese dell'italiano che ha circa tre settimane per trovare la sua nuova destinazione e continuare a giocare, salvaguardando anche il posto in Nazionale nell'anno che ci accompagnerà ai Mondiali.