Donnarumma fatto fuori dal PSG, il suo cerchio magico non ci crede: una domanda è ricorrente

L’esclusione di Donnarumma dalla Supercoppa Europea contro il Tottenham segna l’addio al PSG: tra chi gli è vicino prevalgono sorpresa e amarezza per la decisione del club.

L’esclusione di Gigio Donnarumma dai convocati del PSG per la Supercoppa Europea contro il Tottenham sancisce di fatto la fine del matrimonio tra il portiere italiano e il club della Tour Eiffel. Mentre il mercato intorno all’azzurro comincia a scaldarsi, emergono ulteriori retroscena sulla separazione e sulla reazione di Gigio e del suo entourage a questa situazione.

Donnarumma in uscita dal PSG, escluso dai convocati per la Supercoppa

Che la frattura fosse ormai insanabile si sapeva già da tempo, come confermato da L’Équipe. Basti pensare che, già in occasione dell’acquisto di Lucas Chevalier, erede designato di Gigio, i dirigenti del PSG, e in particolare il consigliere sportivo Luis Campos, gli avevano fatto intendere che il posto da numero uno sarebbe stato del francese, per una coesistenza destinata a chiudersi.

Le cose sono precipitate rapidamente: a quanto pare lo stesso Donnarumma, prima della vittoria contro l’Inter in finale di Champions e con il rinnovo del contratto (in scadenza nel 2026) bloccato da tempo, aveva già confidato alle persone a lui vicine che la sua avventura al PSG si sarebbe probabilmente conclusa. Una situazione che ha suscitato una certa sorpresa anche all’interno dello spogliatoio.

La reazione del clan Donnarumma alle scelte del PSG

La piega presa dagli eventi ha generato malumore tra le persone vicine a Donnarumma, reduce da una stagione eccezionale. La domanda che tutti si sono posti, secondo il quotidiano francese, è: "Come possono fargli questo?". Un suo stretto collaboratore ha dichiarato: "Dopo tutto quello che ha fatto, aiutando il club a vincere la Champions League, non lo includono nemmeno in una competizione come la Supercoppa Europea a cui non sarebbe mai arrivato senza il suo contributo". Un riferimento diretto sia alla dirigenza del PSG che a Luis Enrique, che forse avrebbe potuto spingere per una sua permanenza.

Le ultime di mercato su Donnarumma, quale futuro ora

Adesso bisognerà capire come evolveranno le cose. In primis, se Donnarumma si allenerà a parte, come gli altri giocatori in uscita e con le riserve, oppure se resterà completamente fermo. Nel frattempo, sono già diversi i club che si sono mossi per provare ad assicurarsi le sue prestazioni. I nomi più caldi sono quelli di due big inglesi: Chelsea e Manchester United. Nessuna fretta, però: Gigio vuole prendersi tutto il tempo necessario per scegliere al meglio il proprio futuro, lontano da Parigi.