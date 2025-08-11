Donnarumma non convocato dal PSG per la Supercoppa europea: lo hanno messo alla porta

Gianluigi Donnarumma escluso dalla lista dei convocati del Paris Saint–Germain. Per la finale di Supercoppa europea contro il Tottenham non sarà nemmeno in panchina. Al suo posto il titolare sarà Lucas Chevalier, il messaggio che gli ha recapitato il club è molto chiaro: deve trovarsi un'altra squadra perché la scelta è stata compiuta e, nonostante abbia avuto meriti indiscutibili per la conquista della Champions (decisivo nella qualificazione contro il Liverpool, parò due rigori), non c'è altra via d'uscita per lui che accettare di restare nel cono d'ombra fino a scadenza (il contratto si esaurisce nel 2026) oppure trovare adesso una sistemazione (Manchester United, Manchester City, Galatasaray, Bayern Monaco alcune delle possibili destinazioni). Un'estate surreale per il portiere azzurro, dolce-amara: è tra i finalisti per il prossimo Pallone d'Oro ma nella capitale lo hanno scaricato.

È il quotidiano sportivo L'Equipe ad anticipare la news che è un brutto colpo sia per il calciatore sia per il suo entourage: non ci sono margini di trattativa, non c'è possibilità di conservare quel ruolo di primo piano che s'era ritagliato al netto di critiche furibonde e spesso ingenerose nei suoi confronti. La società ha deciso di guardare oltre: risparmiare sull'ingaggio del numero uno (Gigio attualmente guadagna uno stipendio lordo di quasi 13 milioni e le nuove regole contabili vanno in direzione differente) e investire tutto sul 23enne che alligna nella nazionale francese ed è stato ingaggiato sborsando un bel po' di milioni: 55 per la precisione – bonus inclusi partendo da una base fissa di 40 – versati nelle casse del Lille.

Il dado è tratto: sarà Lucas Chevalier il titolare prediletto, preso senza badare a spese per assicurare a Luis Enrique un elemento che abbia caratteristiche tecniche che si sposano meglio con la sua idea di gioco, con quello che si sente di chiedere veramente a un estremo difensore. Cosa? Basta leggere il comunicato con il quale il Paris Saint-Germain ha presentato il neo acquisto tra i pali, lo ha definito "a suo agio sulla linea di porta, nei duelli, nelle uscite" sottolineando un altro aspetto che rimarca la differenza (sia pure non citata espressamente) con Donnarumma perché "dotato di un ottimo gioco con i piedi" (pecca spesso contestata all'italiano).

E lo stesso Chevalier ha già captato l'aria che tira, le sue prime parole da nuovo calciatore dei campioni d'Europa spiegano bene il concetto e il fatto che lui stessa abbia in qualche modo annunciato la propria investitura. "Il ruolo del portiere è molto importante nel metodo di gioco di Luis Enrique, si aspetta che sia al centro del sistema e sia un valore aggiunto. È molto stimolante che abbia visto tutto questo in me". Con tanti saluti a Gigio che adesso deve farsi più in là.