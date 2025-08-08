L’assurda estate di Donnarumma, è tra i finalisti del Pallone d’Oro ma il PSG lo ha scaricato

Questa sarebbe dovuta diventare l'estate di Gianluigi Donnarumma, il miglior portiere in assoluto dell'ultima stagione che ha coronato con la vittoria della Champions League ma potrebbe diventare una delle peggiori. France Football lo ha inserito nella lista dei 30 finalisti per il Pallone d'Oro (oltre per il Trofeo Yachine), un premio per il quale è anche tra i candidati favoriti, eppure il PSG sta per metterlo alla porta. Sembra assurdo dopo le grandi partite che ha fatto, specialmente in Europa, eppure i parigini hanno fatto un investimento importante per Chevalier che potrebbe diventare il portiere titolare nel prossimo campionato.

L'italiano è intrappolato da un vero e proprio paradosso che mette in discussione tutto il suo futuro: il contratto gli scadrà a giugno 2026 ma il tanto atteso rinnovo non è ancora arrivato e si vocifera che potrebbe non arrivare mai, aprendo la porta a una clamorosa cessione proprio dopo l'annata migliore della sua carriera. Sebbene sia uno dei migliori al mondo per Luis Enrique non è indispensabile e per questo rischia seriamente di essere ceduto.

Perché il PSG ha sostituito Donnarumma in porta

La squadra francese ha fatto finalmente il salto di qualità che tutti aspettavano da anni vincendo praticamente ogni cosa, anche la Champions League che sembrava irraggiungibile. Luis Enrique ha dato un'identità precisa al gruppo, non più un ammasso di stelle e primedonne ma una squadra seria, forte e funzionale capace di battere qualsiasi avversario: Donnarumma è stato tra gli elementi più importanti soprattutto in Europa, con prestazioni che gli sono valsi la nomination per il Pallone d'Oro ma non la riconferma tra i pali. Una situazione surreale per il portiere che è stato praticamente messo sul mercato e scavalcato dall'arrivo di Chevalier.

In realtà il rapporto con il suo allenatore non è mai decollato, tanto che all'inizio dell'avventura insieme l'italiano è stato spesso lasciato in panchina suscitando non poche polemiche. Luis Enrique non lo reputa perfetto per il suo tipo di gioco e non ha cambiato idea neanche dopo una stagione stellare: il numero uno del Lille è arrivato proprio per colmare questa lacuna, spostando di fatti Donnarumma sul mercato. Non verrà ceduto per meno di 30 milioni di euro, un modo surreale per chiudere la stagione perfetta del portiere della Nazionale.