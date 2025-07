Perché Donnarumma non ha ancora rinnovato con il PSG: la nuova regola del club sugli stipendi

Gigio Donnarumma e il PSG possono salutarsi dopo quattro anni insieme per la nuova regola del club francese sugli stipendi. Il contratto del portiere e capitano della Nazionale Italiana è in scadenza a giugno 2026 e la trattativa per il rinnovo del contratto non sta proseguendo nel migliore dei modi: manca l'intesa tra l'entourage del calciatore e la dirigenza del Paris nonostante i dialoghi stiano andando avanti per cercare di ridurre la forbice tra domanda e offerta. Tra un anno potrebbe andare via da svincolato.

Le richieste che sono state fatte prima del finale di stagione non hanno trovato riscontri all'interno della dirigenza e dei vertici del club nonostante la vittoria della Champions League da protagonista e la situazione è bloccata. Nei giorni scorsi il portiere è stato accostato nuovamente all'Inter ma nelle scorse ore un rumors lo vorrebbe nel mirino del Manchester United.

Perché Gigio Donnarumma non ha ancora rinnovato con il PSG

La domanda che in molti si stanno ponendo da diverse settimane è molto semplice: perché Gigio Donnarumma non ha ancora rinnovato con il PSG nonostante abbia contribuito in maniera decisiva alla vittoria del Triplete e sia uno dei simboli del club francese? Tutto deve essere ricondotto alla nuova politica del Paris Saint-Germain sugli stipendi che è stata introdotta da Luis Campos: parte fissa più bassa con bonus legati a presenze e obiettivi per arrivare alla cifra desiderata.

Questa formula non è molto gradita all'entourage di Gigio e la trattativa si è fermata. Donnarumma vorrebbe restare al PSG e, nonostante le voci di mercato, il suo agente non ha mai parlato con altri club: nel caso in cui le cose dovessero andare male verranno fatte delle valutazione per un possibile trasferimento.

Donnarumma e Chevalier insieme al PSG?

Proprio nell'ottica di una possibile separazione tra PSG e Donnnarumma sta circolando con insistenza il nome di Lucas Chevalier per la porta dei campioni d'Europa in carica: il trasferimento a Parigi del portiere francese dovrebbe chiudersi per circa 40 milioni di euro dal Lille.

Adesso bisognerà capire se Donnarumma rimarrà a Parigi anche in caso di arrivo immediato di Chevalier o se le strade si separeranno subito quest'estate. Il mercato è apertissimo e, come abbiamo visto negli anni scorsi, non si possono fare previsioni di nessun tipo quando si tratta di nomi così importanti.