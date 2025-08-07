Donnarumma perde il posto al PSG: Chevalier sarà il nuovo portiere e giocherà pure la Supercoppa

Il PSG ha chiuso la trattativa con il Lille per il portiere Lucas Chevalier, che è pronto a soffiare il posto a Donnarumma. Il portiere dell’Italia non sarà titolare nella Supercoppa Europea.

Lucas Chevalier sarà il nuovo portiere del Paris Saint Germain. L'accordo tra il club campione d'Europa e il Lille è stato trovato, lo riferisce L'Equipe che scrive anche, o forse soprattutto, che Chevalier farà subito il suo esordio con il PSG. Sarà lui e non Donnarumma il portiere titolare nella finale della Supercoppa Europea, in programma mercoledì 13 agosto contro il Tottenham.

In chiusura la trattativa di mercato del PSG per Chevalier

Chevalier è già oggi uno dei migliori portieri al mondo. Da mesi si parla della progressione del francese, che è ancora molto giovane e che ha brillato anche nell'ultima Champions League. Il Paris lo seguiva da tempo, Luis Enrique ha approvato. Ora dal Qatar è arrivato l'ok per arrivare ai 40 milioni richiesti dal Lille. La trattativa ora va verso la chiusura, dopo che l'accordo con il portiere era stato già ampiamente trovato. Chevalier si aggiunge così a Donnarumma, che resta in una posizione ibrida. E per questo rischia materialmente di perdere il posto da titolare, anche se pare una mezza follia visto che l'italiano è il miglior portiere del mondo.

Donnarumma e il contratto in scadenza nel 2026

Donnarumma ha il contratto in scadenza nel 2026 e non lo ha ancora prolungato. Gigio per ora non sembra aver intenzione di farlo, avendo respinto la proposta di rinnovo. Il capitano dell'Italia non sembra nemmeno intenzione di muoversi, non è facile collocarsi per Donnarumma, portiere straordinario che però non può difendere i pali di una squadra qualunque. La fase di stallo può essere lunga, ma la Supercoppa Europea è alle porte e considerato tutto se la fumata per Chevalier sarà bianca entro la fine della settimana, il numero uno campione d'Europa potrebbe rimanere già escluso dalla finale con gli Spurs che Chevalier potrebbe giocare dal primo minuto. Sarebbe un battesimo di fuoco.