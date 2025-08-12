Donnarumma si rassegna a dire addio al PSG: “È una decisione che mi lascia deluso e amareggiato”

Gigio Donnarumma rompe il silenzio con un messaggio dai toni molto amari in cui dice addio ai tifosi del PSG: “Purtroppo qualcuno ha deciso che non potrò più far parte di questo gruppo e contribuire ai successi della squadra. È una decisione che mi lascia deluso e amareggiato”.

Appena qualche minuto dopo che Luis Enrique aveva spiegato che la decisione di fare fuori Gigio Donnarumma dal PSG in maniera irreversibile, ergo costringerlo a trovarsi un'altra squadra per non trascorrere in tribuna l'ultimo anno del suo contratto, era stata esclusivamente sua per ragioni tecniche, il 26enne portiere stabiese ha pubblicato un messaggio sui propri profili social per salutare i tifosi del club francese e prendere atto che per lui sotto la Tour Eiffel è finita. Sono parole addolorate quelle di Donnarumma, che ha visto il terreno franargli sotto i piedi in maniera inaspettata e repentina, fino all'acquisto del suo sostituto Chevalier e alla mancata convocazione per la Scupercoppa europea di mercoledì contro il Tottenham.

Il messaggio di addio di Gigio Donnarumma ai tifosi del PSG: "Qualcuno ha deciso…"

"Speciali tifosi del Paris – scrive Gigio con tanta amarezza, rispondendo tra le righe anche al suo allenatore pur senza nominarlo – dal primo giorno che sono arrivato, ho dato tutto me stesso, dentro e fuori dal campo, per guadagnarmi il posto e difendere con orgoglio la porta del Paris Saint-Germain. Purtroppo, qualcuno ha deciso che non potrò più far parte di questo gruppo e contribuire ai successi della squadra. È una decisione che mi lascia deluso e amareggiato".

"Spero di avere ancora l'opportunità di guardare negli occhi i tifosi del Parc des Princes e salutarvi come meritate. Se ciò non dovesse accadere, voglio che sappiate che il vostro sostegno e il vostro affetto hanno significato il mondo per me e non vi dimenticherò mai. Porterò sempre nel cuore il ricordo delle emozioni vissute, delle notti magiche e di voi, che mi avete fatto sentire a casa. Ai miei compagni – la mia seconda famiglia – grazie per ogni battaglia, ogni sorriso e ogni momento condiviso. Sarete sempre miei fratelli. Giocare per questo club e vivere questa città è stato per me un onore immenso. Grazie, Parigi", conclude Donnarumma.

Leggi anche Luis Enrique spiega senza giri di parole perché è stato lui a cacciare Donnarumma dal PSG

A questo punto è nell'interesse di tutti, incluso Gattuso e la Nazionale, trovare al più presto una squadra di primissima fascia che si porti a casa Donnarumma, il cui contratto molto pesante (al PSG guadagna 12 milioni all'anno) restringe peraltro tantissimo i pretendenti, senza contare chi è già a posto tra i pali. In soccorso dell'ex Milan potrebbe arrivare clamorosamente il Manchester City, che si è fatto avanti nelle ultime ore, dovendo tuttavia cedere prima Ederson, sul quale c'è forte il Galatasaray.