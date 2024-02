Entrata assassina sul compagno di squadra: gli frattura la tibia, infortunio assurdo Un infortunio gravissimo provocato da un compagno di squadra con un’entrata tanto pericolosa quanto assurda: Bruno Lima si frattura la tibia, portato via in ambulanza. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

È sempre difficile difendersi dal ‘fuoco amico' e questa metafora si può applicare anche al calcio: di autogol sanguinosi ne sono piene le fosse, ma raramente si è visto un infortunio molto grave provocato da un compagno di squadra. La drammatica scena ha avuto luogo stanotte durante il match tra Vasco da Gama e Audax di Rio, valevole per il Campionato Carioca in Brasile: Bruno Lima, centrocampista dell'Audax si è fratturato la tibia dopo essere stato travolto in un contrasto dal suo compagno Matheus Claudino.

La partita, poi vinta per 1-0 dai padroni di casa allenati da Ramon Diaz, è stata interrotta per parecchi minuti poco dopo il fischio iniziale, quando Lima – impegnato ad inseguire un pallone assieme a un avversario – si è trovato a fronteggiare l'entrata a piedi uniti di Claudino, che ha seguito il vecchio adagio attribuito al ‘Paron' Rocco (in maniera apocrifa, come ha svelato Gianni Rivera): colpire tutto quello che si muove sull'erba, se poi è il pallone non importa.

E il pallone non l'ha preso il giocatore dell'Audax, ma invece ha preso in pieno la gamba destra di Lima, spezzandogli la tibia. Il 28enne brasiliano è rimasto stecchito sul prato molto dolorante, mentre accorreva lo staff medico per i soccorsi. Resisi conto della gravità dell'infortunio, non c'è stata alternativa che portare via il numero 5 in ambulanza. Il match è poi ripreso dopo quasi 10 minuti e l'inevitabile sostituzione del calciatore.

Adesso Lima si trova a dover affrontare un'assenza di parecchi mesi dai campi di gioco. Attraverso i propri profili, il Vasco ha augurato allo sfortunato avversario di riprendersi quanto prima: "Il Vasco da Gama augura una buona guarigione all'atleta Bruno Lima, dell'Audax, dopo l'infortunio avvenuto nella partita di stasera. Il giocatore è stato portato fuori dal campo in ambulanza per ricevere le opportune cure".