video suggerito

Endrick gioca l’ultima partita con il Palmeiras, è un mare di lacrime: “Non mi dimenticate” Endrick ha giocato per l’ultima volta con il Palmeiras prima di trasferirsi al Real Madrid: ha fatto un appello di cuore a tutti i suoi tifosi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

È stato un addio toccante, pieno d'amore e di dolci ricordi: Endrick ha giocato la sua ultima partita con il Palmeiras ed è pronto per lasciare il Brasile e cominciare l'avventura al Real Madrid. Un passo da gigante per il diciassettenne che è stato ingaggiato dai Blancos due anni fa: soltanto ora potrà raggiungere il Bernabeu e su di lui le aspettative sono altissime. Ma prima di tuffarsi nel calcio europeo per il giovanissimo gioiello brasiliano è tempo di dire addio alla squadra che lo ha fatto conoscere al mondo.

L'ultimo atto con la maglia del Palmeiras è stato lo 0-0 contro il San Lorenzo nella fase a gironi della Copa Libertadores, una partita che è stata trasformata in una vera e propria festa d'addio organizzata dai suoi tifosi che gli hanno reso omaggio come si fa ai grandi campioni. Una coreografia gigante, striscioni, cori e ovviamente tanti applausi non sono mancati dal momento in cui ha messo piede in campo fino al giro finale, l'ultimo in quella che è stata casa sua per otto lunghi anni.

L'addio di Endrick tra le lacrime

Il momento più emozionante di tutti è avvenuto all'inizio, quando il giovane brasiliano è sceso in campo. Le squadre erano schierate per ascoltare l'inno quando all'improvviso è scoppiato a piangere: tanti erano i sentimenti che bussavano alla sua porta da portarlo a versare un mare di lacrime, in una scena tenera che ha commosso il mondo intero ed è diventata subito virale su tutti i social.

Endrick era lì fermo dietro alla mascotte, con il volto completamente ricoperte di lacrime e l'espressione commossa che tradisce la sua giovanissima età, messa in ombra sul campo dai numeri da maestro che ogni volta sforna davanti ai suoi tifosi. Poi, testa bassa e pedalare, con l'ultima partita con il Palmeiras da concludere e l'abbraccio del pubblico da raccogliere: il giovane talento è stato omaggiato con una coreografia che altro non è che che la sua immagine con la maglia verde che lo ha accompagnato per tutta la vita.

Le parole toccanti di Endrick

Subito dopo la partita è arrivato il momento del giro di campo, l'ultimo, per poter salutare tutto il pubblico presente senza tralasciare nessun settore. Poi si è concesso ai microfoni per l'intervista finale in cui ha fatto un solo appello alla tifoseria con parole che toccano il cuore: "Chiedo solo di non essere mai dimenticato perché io non dimenticherò mai questi tifosi. E spero di incontrarci di nuovo".