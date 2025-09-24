Ekitike strigliato da Slot dopo l’espulsione più assurda: “Doveva andare da Chiesa e dirgli grazie”

Il tecnico del Liverpool è stato molto severo nei confronti dell’attaccante che, a causa di un eccesso d’esultanza dopo il gol al Southampton, ha preso un rosso “stupido” e sarà squalificato.

Arne Slot è stato molto diretto nel definire il comportamenti di Hugo Ekitike, che s'è fatto espellere per doppia ammonizione a causa di un eccesso d'esultanza. "Inutile e stupido", così il tecnico del Liverpool ha bollato in conferenza quel comportamento sopra le righe che ha pagato con un cartellino rosso: ha tolto la maglia e l'ha mostrata al pubblico. La critica del tecnico è tanto più severa perché legata a una considerazione essenziale: il merito del gol (e della vittoria) contro il Southampton non è stato nemmeno il suo ma di Federico Chiesa che, a pochi passi dalla porta, ha servito l'assist decisivo al compagno di squadra. Ekitike ha dovuto solo spingere la palla in rete, ecco perché quell'euforia s'è rivelata tanto inopinata quanto nociva (salterà il prossimo incontro con il Crystal Palace).

Slot bacchetta Ekitike: "Impari a controllare le emozioni"

Il rimprovero che il tecnico dei Reds fa al suo giocatore è come una paternale: lo ha messo di fronte alle sue responsabilità. "Deve imparare a controllare le sue emozioni– ha ammesso l'allenatore –. Già il primo giallo preso è stato abbastanza sciocco… so quanto sia difficile per un attaccante non lasciarsi trascinare ma almeno comportati in maniera tale da non prendere ammonizione. Gli ho detto che certe cose posso anche comprenderle se le fai dopo un gol all'87° in finale di Champions League, magari segnato con un tiro all'incrocio dei pali dopo aver scartato i difensori. Allora sì, posso capire".

La seconda parte della riflessione è un invito a stare coi piedi per terra. "Sono all'antica, ho 47 anni e sono vecchio. Non ho mai giocato a questi livelli, ma ho segnato qualche gol e se avessi fatto un gol come questo, mi sarei girato e, rivoltomi da Federico Chiesa, gli avrei detto: Questo gol è tutto merito tuo, non mio. Ecco perché ho trovato tutto molto imbarazzante".

Le scuse del calciatore: "Mi sono lasciato trascinare"

Poco dopo la reprimenda pubblica, Ekitike ha condiviso un messaggio sui social nel quale s'è detto dispiaciuto e s'è scusato con tutti. Ha capito che non avrebbe dovuto reagire in quel modo senza pensare alle conseguenze: "Ero così emozionato e desideroso di aiutare la squadra a ottenere un'altra vittoria davanti ai nostri tifosi, per la mia prima partita di Coppa di Lega. Ma sono stato sopraffatto dalle mie emozioni e per questo mi scuso con tutta la famiglia Reds. Grazie ai tifosi che mi sostengono sempre e ai miei compagni di squadra per avermi assicurato questa vittoria!".