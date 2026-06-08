Ederson convocato dal Brasile per i Mondiali mentre era al matrimonio di un amico: non aveva niente con sé

Ederson viene convocato dal Brasile mentre si trova al matrimonio di un amico. Corsa contro il tempo per recuperare passaporto e fare le valigie.

Foto Instagram del profilo di myckaelalobianco.

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Il Brasile ha dovuto modificare la rosa per i Mondiali 2026 in extremis dopo l'infortunio in amichevole subito da Wesley. Il CT Carlo Ancelotti, dopo aver capito che l'esterno della Roma non avrebbe recuperato in tempo per l'inizio della convocazione, ha deciso di escluderlo inevitabilmente dalla lista chiamando al suo posto Ederson dell'Atalanta. Convocazione a sorpresa per il centrocampo che, secondo quanto riferito da ESPN, al momento della telefonata, non era affatto pronto per partire per gli Stati Uniti. Convinto che le sue possibilità di andare al Mondiale fossero ormai svanite per quella stagione, il centrocampista si era preso dei giorni di ferie in patria.

La notte prima di ricevere la telefonata della federazione brasiliana, il giocatore si trovava a festeggiare al matrimonio di un amico in una località del Brasile. Le nozze di Romulo, centrocampista che aveva giocato con lui al Cruzeiro e in seguito aveva militato anche nella Juventude, nell'Athletic Bilbao e nell'Internacional, avevano dunque tolto dalla testa del giocatore la piccola delusione di non essere stato convocato dal Brasile. E invece, mentre stava festeggiando a Campo Grande, capoluogo del Mato Grosso do Sul, durante l'amichevole della Selecao contro l'Egitto, Ederson è stato chiamato per sostituire Wesley infortunato: ma non era affatto pronto.

La moglie di Ederson mostra la foto degli indumenti comprati a suo marito per permettergli di partire in direzione Stati Uniti.

Avendo pianificato solo dei giorni di relax interni al Paese, Ederson aveva lasciato il passaporto a casa, in un'altra città, non ritenendo che gli sarebbe servito a breve. E così ricevuta la chiamata d'urgenza da Ancelotti, è scattato il panico organizzativo per riuscire a prendere il volo per New York in tempo. Gli amici si sono dovuti fiondare a recuperare il passaporto nella città in cui l'aveva lasciato per portarglielo d'urgenza a San Paolo mentre la moglie si è dovuta occupare di fare rapidamente le valigie e comprargli dei vestiti al volo per il viaggio. Nonostante l'incredibile imprevisto logistico causato dalla totale improvvisazione della chiamata, la corsa contro il tempo ha avuto successo. Ederson ha così recuperato il passaporto, ha preso il volo per gli Stati Uniti ed è riuscito regolarmente a unirsi al gruppo della nazionale brasiliana.

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Il tutto è accaduto domenica mattina quando Ederson è stato svegliato da una raffica di telefonate dello staff della Federazione brasiliana, che gli comunicavano di essere stato scelto da Ancelotti e di dover prendere un volo per gli Stati Uniti il ​​prima possibile. Il biglietto, ovviamente, gli è stato inviato dalla stessa Federazione. Ederson era incredulo e nel frattempo tutta la famiglia si è commossa vedendo il ventiseienne realizzare il suo. Il centrocampista ha così raggiunto questa mattina il centro sportivo del Brasile a Morristown pronto per il debutto nel torneo che avverrà sabato 13, contro il Marocco.