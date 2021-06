Antonio Conte è sempre più attivo sui social ma mentre impazzano le notizie di mercato attorno all'ex tecnico del 12° scudetto dell'Inter, si diverte a postare se stesso in località di villeggiatura marine, facendo letteralmente impazzire i tifosi su Instagram che al contrario lo bombardano sul suo futuro. Lui non sembra curarsene e si fa ritrarre sorridente tra snorkering e viste panoramiche. L'ultimo post, pubblicato nel giorno della Festa della Repubblica recita un laconico: "It's a nice day" con tanto di emoticon con gli occhiali da sole.

Insomma, Antonio Conte sta giocando con i suoi follower: nessun riferimento, nessun indizio, nemmeno qualcosa che possa richiamare il calcio. Intanto si vocifera di una sua futura presenza sulla panchina dei londinesi dove potrebbe ritrovare un vecchio amico di lavoro, Fabio Paratici, libero dalla Juventus e al quale il presidente degli Spurs avrebbe proposto l'incarico di direttore dell'area tecnica.

"E' uno splendido giorno", scrive Antonio Conte su Instagram e non potrebbe essere altrimenti, visto che non si fa che parlare di lui, forte di un addio anticipato all'Inter che gli è valso comunque un piccolo tesoretto d 7.5 milioni di euro di buonuscita, con cui può serenamente guardarsi attorno. Lasciando gli altri nell'attesa.

Non solo i tifosi o gli appassionati che bramano nel sapere cosa accadrà, ma anche gli stessi addetti ai lavori, come uno dei siti di riferimento principali a livello internazionale sul fronte mercato, transfermarkt.com. Proprio una risposta da parte del portale più cliccato sui trasferimenti calcistici, ha osato spingersi oltre con un provocatorio "Tottenham?" che ha scatenato nuovamente la sindrome d'abbandono degli interisti e le speranze dei tifosi londinesi.

Intanto, Antonio se la ride al mare. Dopotutto "It's a nice day", come dargli torto?