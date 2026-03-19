La profezia di Antonio Conte sulle squadre italiane in Champions è sempre valida, anche dopo 13 anni

Il calcio italiano è stato buttato fuori velocemente dalla Champions League 2025-2026. Napoli subito eliminato nella fase a campionato. Inter e Juventus fuori al playoff. Atalanta travolta agli ottavi dal Bayern, che ha realizzato 10 gol tra andata e ritorno. Il digiuno della Serie A nella competizione più importante continua. L'ultimo successo è sempre quello dell'Inter di Mourinho del 2010. Oggi ci si interroga sui problemi? Sui mali del calcio italiano? E tra una discussione e l'altra spuntano o meglio rispuntano le parole di Antonio Conte, che oltre dieci anni fa analizzò la questione e disse che sarebbe passato del tempo per rivedere una squadra di Serie A sul tetto d'Europa. Quelle parole oggi risultano profetiche.

La profezia di Conte sulle italiane in Champions League

Antonio Conte quando era allenatore della Juventus, dopo un risultato negativo in Champions League, disse che per il calcio italiano sarebbe stata dura ritornare al vertice e vincere la Champions League. Dicendo che le grandi del calcio europeo (Real Madrid, Barcellona, Bayern, Manchester City, Manchester United, PSG) con la loro potenza economica avrebbero continuato a comprare i giocatori migliori, mentre le squadre italiane avrebbero fatto tanta fatica e per tanti anni sarebbe stato difficile vincere la Champions.

Cinque delle sei squadre citate in questo lasso di tempo hanno vinto la Champions, a queste si aggiungono Liverpool e Chelsea, per la verità altre super potenze. E l'Italia in questo decennio comunque ha vissuto quattro finali di Champions League: due con la Juventus (2015, 2017) e due con l'Inter (2023, 2025), più una semifinale con Roma (2018) e Milan (2023).

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L’Atalanta è stata l’ultima squadra italiana a essere eliminata in Champions League.

"Non vedo prospettive di vittoria per nessuna squadra italiana in Champions League"

Queste le parole testuali di Conte che delineò uno scenario che a distanza di oltre dieci anni, quantomeno riguardando i titoli assegnati in Champions, si è prefigurato puntualmente: "Sono cresciute delle potenze imponenti, mi riferisco al Real Madrid, al Barcellona, al Bayern Monaco, mi riferisco al Manchester United, mi riferisco al Manchester City, mi riferisco al Paris Saint-Germain. Tutte queste squadre hanno la potenzialità economica e il tempo per costruire vere corazzate. Loro i campioni ce li comprano, noi facciamo fatica a comprare i campioni delle altre squadre, per di più non vengono nemmeno. Preferiscono andare in Germania, in Inghilterra, in Spagna. Quindi dobbiamo avere anche l'umiltà di capire che è un momento in cui dobbiamo lavorare sodo, testa bassa, e provare a ritornare ai livelli in cui eravamo. Perché in questo momento non vedo prospettive di vittoria per una squadra italiana di vincere la Champions League da qui a tanti anni":