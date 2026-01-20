È morto Paolo Di Nunno, presidente che riportò il Lecco in Serie B dopo 50 anni: lutto nel mondo del calcio
È morto Paolo Di Nunno, presidente onorario del Canosa ed ex patron del Lecco. Il mondo del calcio italiano si unisce al dolore della famiglia e del club pugliese, che ha voluto ricordarlo con un toccante comunicato ufficiale.
Imprenditore e uomo di sport, Di Nunno ha lasciato un segno profondo nei club che ha guidato e nella sua città d’origine, alla quale si era legato nuovamente pochi mesi fa come presidente onorario.
Il dirigente pugliese aveva spesso fatto discutere per le sue affermazioni e per qualche comportamento ‘sopra le righe' ma era molto amato dai tifosi per la sua genuinità. Paolo Di Nunno ha lasciato un'impronta importante nelle realtà di Canosa e Lecco, che riportò in Serie B dopo cinquant'anni, portandole all'attenzione dell'intero panorama nazionale.
Il comunicato del Canosa Calcio
𝗜𝗹 𝗰𝗼𝗿𝗱𝗼𝗴𝗹𝗶𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗖𝗮𝗻𝗼𝘀𝗮 𝗖𝗮𝗹𝗰𝗶𝗼 𝟭𝟵𝟰𝟴 𝗽𝗲𝗿 𝗹𝗮 𝘀𝗰𝗼𝗺𝗽𝗮𝗿𝘀𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗼𝗻𝗼𝗿𝗮𝗿𝗶𝗼 𝗣𝗮𝗼𝗹𝗼 𝗗𝗶 𝗡𝘂𝗻𝗻𝗼
Il Canosa Calcio 1948, nella persona del presidente Alessandro Di Nunno e della dirigenza tutta, profondamente addolorati, si stringono attorno alla famiglia Di Nunno per la scomparsa di Paolo, uomo, imprenditore ed ex numero uno di questa gloriosa società.
Nonostante la lontananza, Paolo non ha mai mancato di sottolineare l’attaccamento alle proprie radici e alla sua città d’origine, Canosa di Puglia. Presidente dei rossoblù fra 1983 e 1986 in Serie D, il suo nome rimarrà per sempre scolpito nel cuore e nell’anima di questa società.
Protagonista della storica promozione del Lecco in Serie B, ha sempre legato la sua vita al mondo dello sport e del calcio. Non dimenticheremo mai l’entusiasmo con cui, solo pochi mesi, aveva inteso sposare nuovamente la causa del Canosa Calcio nelle vesti di presidente onorario, seguendola a distanza senza mai perdersi un incontro di campionato.
Ai familiari, parenti, amici, il cordoglio della società. Ciao Paolo, A Dio!