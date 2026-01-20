È morto Paolo Di Nunno, presidente che riportò il Lecco in Serie B dopo 50 anni: lutto nel mondo del calcio

Il calcio italiano piange Paolo Di Nunno, presidente onorario del Canosa ed ex numero uno del Lecco. Imprenditore e uomo di sport, ha lasciato un segno profondo nei club che ha guidato e nella sua città d’origine.

È morto Paolo Di Nunno, presidente onorario del Canosa ed ex patron del Lecco. Il mondo del calcio italiano si unisce al dolore della famiglia e del club pugliese, che ha voluto ricordarlo con un toccante comunicato ufficiale.

Imprenditore e uomo di sport, Di Nunno ha lasciato un segno profondo nei club che ha guidato e nella sua città d’origine, alla quale si era legato nuovamente pochi mesi fa come presidente onorario.

Il dirigente pugliese aveva spesso fatto discutere per le sue affermazioni e per qualche comportamento ‘sopra le righe' ma era molto amato dai tifosi per la sua genuinità. Paolo Di Nunno ha lasciato un'impronta importante nelle realtà di Canosa e Lecco, che riportò in Serie B dopo cinquant'anni, portandole all'attenzione dell'intero panorama nazionale.

Il comunicato del Canosa Calcio