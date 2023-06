Lecco in Serie B dopo cinquant’anni, Foggia sconfitto: il sogno di Di Nunno diventa realtà Il Lecco batte il Foggia 3-1 nel ritorno della finale playoff e centra la promozione in Serie B: una vera e propria impresa dai blu-celesti, che tornano dopo cinquant’anni nella cadetteria.

A cura di Vito Lamorte

Il Lecco dopo cinquant'anni torna in Serie B. La vittoria per 3-1 anche in casa spalanca le porte del paradiso che nell'occasione ha le fattezze della ‘cadetteria'. Un successo bellissimo, ottenuto in rimonta dopo essere passato in svantaggio a inizio match: quello 0-1 aveva rimesso in parità la serie (allo Zaccheria era finito 1-2) e ridato speranza ai pugliesi. Un rigore di Lepore aveva pareggiato i conti e rimesso le cose a posto, nella ripresa la squadra di casa dilaga e legittima il traguardo raggiunto.

Un’impresa a cui nessuno credeva ma che ha visto i ragazzi Luciano Foschi scrivere domenica dopo domenica una pagina della storia del club lombardo e del calcio italiano. I blucecelesti gara dopo gara hanno costruito una favola e sono riusciti ad avere la meglio su squadre che sulla carta erano state costruite per il salto di categoria.

Dopo aver vinto per 2-1 allo Zaccheria grazie ad un golazo di Lepore su punizione, con un post-gara in cui l’hanno fatta da padrone le polemiche sull’arbitraggio, i blucelesti hanno messo il sigillo sulla promozione battendo il Foggia anche al ritorno al Rigamonti-Ceppi per 1-0.

I lombardi hanno giocato una stagione di altissimo profilo chiudendo al terzo posto in classifica nel girone A e il loro percorso è nella post-season è stato da vera ‘ammazza big’, visto che il Lecco è stato in grado di eliminare corazzate costruite per il salto di categoria come Ancona, Pordenone e Cesena.

La stagione non è iniziata nel migliore dei modi, visto che alla alla quarta giornata c’è stato l'avvicendamento in panchina tra Alessio Tacchinardi e Luciano Foschi, ma questo rende ancora di più i meriti ad una squadra che dopo un inizio non semplice è riuscita a prendersi il terzo gradino del podio e poi a completare un percorso nei play-off davvero incredibile.

Proprio l'ex centrocampista del Lecco in C negli anni ’90 ha dato un'identità alla squadra e ha sfiorato addirittura la promozione diretta, perdendola per qualche sbandata contro squadre di medio-bassa classifica: ma con le “grandi” il Lecco si è sempre esaltato.

Per il Lecco è la terza vittoria al terzo playoff della sua storia. I blucelesti prima di oggi avevano vinto nella stagione 1996/2097; superando la Pro Sesto in finale secca a Monza per salire in Serie C1; nel 2006/2007, avendo la meglio sul Pergocrema (oggi Pergolettese) sempre per la promozione in C1. Il Lecco si siede al tavolo della Serie B per la dodicesima volta nella sua storia e lo fa dopo aver firmato una vera e propria impresa.