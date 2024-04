video suggerito

Chi va ai Playoff di Serie B 2024: date, regolamento e tabellone Dal 17 maggio al 2 giugno si disputeranno i playoff della Serie B 2023-2024. Tante squadre sono in lizza per la qualificazione. Parma e Como favorite per la promozione diretta in Serie A.

A cura di Alessio Morra

Mancano quattro giornate al termine del campionato di Serie B 2023-2024. Nessun verdetto è stato ancora decretato, anche se Parma e Como vedono da vicino la promozione in Serie A e il Lecco la retrocessione in Serie C. Venerdì 10 maggio si disputerà l'ultima giornata, poi ci sarà solo spazio per i playoff e i playout. La lotta è accesissima e coinvolge diverse squadre, compresa la Sampdoria di Pirlo.

Il calendario dei playoff di Serie B, quando si gioca: le date

I playoff di Serie B si disputeranno tra il 17 maggio e il 2 giugno. Si disputerà un turno preliminare, in gara secca. La quinta classificata sfiderà l'ottava in casa, la sesta invece ospita la settima. Le due vincenti si qualificheranno per le semifinali che giocheranno contro la quarta e la terza, che sono avanti di un turno. Le squadre che si imporranno nelle semifinali si giocheranno la promozione in Serie A nelle finali in programma il 30 maggio e il 2 giugno.

Turno preliminare: 17 – 18 maggio

Semifinali: 20-24 maggio, 21-25 maggio

Finale: 30 maggio, 2 giugno

Chi va ai playoff di Serie B 2024: il tabellone

Complicato dire in questo momento chi giocherà i playoff. Il Parma è al comando con 70 punti, il Como segue a quota 67. Il Venezia è terzo con 64 punti, poi la Cremonese con 60 punti. Seguono Catanzaro (56) e Palermo (52). Le prime quattro della classifica hanno la possibilità di essere promosse direttamente in Serie A, con i grigiorossi però assai distanti. Ciò significa che chi tra Parma, Como e Venezia non salirà dopo 38 giornate in A disputerà in automatico playoff con Cremonese e Catanzaro e molto probabilmente il Palermo, che ha un buon margine sulla nona classificata (otto punti con dodici a disposizione).

Bagarre per la settima e l'ottava posizione con Brescia (46), Sampdoria (45), Pisa e Cittadella (44) e Sudtirol (43). Numeri alla mano una chance ce l'hanno anche il Modena (40), ma anche Reggiana e Cosenza, che però avrebbero bisogno di una combinazione di risultati quasi incredibili per scalzare una sfilza di squadre e chiudere tra i primi otto.

Turno preliminare

Sesta classificata-Settima classificata: 17 maggio

Quinta classificata-Ottava classificata: 18 maggio

Semifinali

Quarta classificata-vincente Quinta classificata/Ottava classificata: 20 maggio, 24 maggio

Terza classificata-vincente Sesta classificata/Settima classificata: 21 maggio, 25 maggio

Finale

Vincente semifinale 1-Vincente semifinale 2: 30 maggio, 2 giugno

Come funzionano i Playoff di Serie B: regolamento di semifinali e finali

I due turni preliminari si disputano in gara secca in casa della squadra meglio classificata nel campionato 2023-2024. In caso di pareggio al 90′ si disputano i supplementari, se il pari resta si qualifica la squadra meglio piazzata.

Le semifinali si disputano sulla doppia sfida. Prima l'andata in casa della squadra peggio piazzata, poi il ritorno. Passa la squadra che realizza il maggior numero di gol tra le due sfide. In caso di parità di gol (2-1 all'andata per la squadra X, 2-1 al ritorno per quella Y, ad esempio) non si disputano i supplementari e passa il turno chi è arrivato avanti in campionato. Così è pure per la finale, a meno che le due squadre non abbiano chiuso con gli stessi punti in campionato. In quel caso con un numero pari di reti si calciano i supplementari e si tirerebbero nel caso pure i calci di rigore.