Venezia-Cremonese è la finale playoff di Serie B: i grigiorossi travolgono 4-1 il Catanzaro Saranno Venezia e Cremonese a contendersi l’ultimo posto disponibile in Serie A per la stagione 2024/2025. I grigiorossi hanno raggiunto i lagunari nella finale playoff di Serie B dopo aver battuto 4-1 il Catanzaro nella semifinale di ritorno dopo il 2-2 del Ceravolo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Saranno Venezia e Cremonese a contendersi l'ultimo posto disponibile in Serie A per la stagione 2024/2025. I grigiorossi hanno raggiunto i lagunari nella finale playoff di Serie B dopo aver battuto 4-1 il Catanzaro nella semifinale di ritorno dopo il 2-2 del Ceravolo. I padroni di casa avevano già chiuso la pratica nel primo tempo con i gol di Vazquez, Bonaiuto e Coda. Nella ripresa il poker di Sernicola che chiude la pratica e spedisce la Cremonese all'ultimo atto della stagione contro la squadra di Paolo Vanoli presente in tribuna. Nel finale i calabresi trovano il gol con Antonini che rende solo meno amaro il passivo per un Catanzaro rimasto anche in dieci per l'espulsione di Brignola.

La girata di Vazquez per il gol del vantaggio Cremonese.

La Cremonese chiude la pratica già nel primo tempo

Stroppa studia la partita al meglio bloccando sin da subito il gioco armonico e divertente di un Catanzaro che ha giocato sicuramente una stagione meravigliosa. I calabresi erano sicuramente in una giornata no e in una condizione fisica di certo non ottimale. Ma chiaramente va dato merito alla Cremonese che in 38 minuti aveva già chiuso la pratica. Il gioco aggressivo dei padroni di casa ha portato al gol di Vazquez capace di trovare una traiettoria perfetta per il vantaggio dei grigiorossi.

Pochi minuti dopo è Bonaiuto in spaccata a mettere a segno il raddoppio che di fatto indirizza subito la partita. Il Catanzaro è spiazzato dall'inizio arrembante della Cremonese che prima della fine del primo tempo trova anche la rete del tris firmata da Massimo Coda. Il bomber campano mette in rete un pallone facile facile servitogli in area di rigore da Antov che consente all'attaccante di portarsi a 17 gol in stagione. Il primo tempo di chiude dunque sul punteggio di 3-0.

L'esultanza di Coda dopo il gol del momentaneo 3-0.

I grigiorossi dilagono nella ripresa e si prendono la finale

Nella ripresa Vivarini effettua due sostituzioni mandando in campo Brignola e Pompetti. Ma il cambio non sortisce l'effetto sperato dato che l'ex Benevento e Sassuolo si fa espellere con un rosso diretto per proteste. A questo punto, con un uomo in più, la Cremonese dilaga e trova anche la rete del poker con Sernicola. Il Catanzaro è alle corde ma nonostante il passivo pesantissimo reagisce a testa alta nel finale di partita trovando un gol che rende meno pesante il risultato.

Antonini, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, sfrutta il disimpegno sbagliato della Cremonese e mette in rete il pallone del 4-1. Gli ospiti in dieci uomini non mollano e trovano addirittura anche il 4-2 con Donnarruma che sfrutta al meglio uno scontro in area col portiere di casa. L'arbitro però, col supporto del VAR, annulla. Al triplice fischio, con nemmeno un minuto di recupero assegnato, è la Cremonese a festeggiare la conquista della finale playoff con il Venezia.