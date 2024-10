video suggerito

Partite Serie A oggi in TV, dove vedere Napoli-Como e Verona-Venezia: orari e formazioni delle partite Oggi in programma due partite per la 7a giornata di Serie A: Napoli-Como alle 18:30 e Verona-Venezia alle 20:45. La prima in co esclusiva su DAZN e Sky, il derby veneto solo su DAZN. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Di nuovo in campo per una nuova giornata di Serie A oggi, venerdì 4 ottobre, che riparte con due partite in calendario: Napoli-Como e Verona-Venezia. Diretta in TV e streaming in co-esclusiva DAZNe Sky per il match del Maradona, solo su DAZN per quello del Bentegodi.

Il Como delle meraviglie di Cesc Fabrefas fa visita alla capolista Napoli: Antonio Conte si è ripreso la vetta solitaria della Serie A e vuole approfittare del turno casalingo per allungare sui diretti avversari. Una occasione ghiotta e possibile anche se davanti si ritrova la sorpresa del campionato, il neopromosso Como che sta facendo benissimo. Più incerta ed equilibrata e sicuramente con obiettivi ben diversi la sfida al Bentegodi per il derby veneto tra Verona e Venezia: reale match salvezza anticipato che dirà moltissimo sulle reali possibilità delle due squadre in questa stagione.

Serie A, le partite di oggi: gli orari tv

Sono due le partite in programma per iniziare la settima giornata di campionato, dislocate in due fasce orarie distinte. La prima è alle 18:30 con appuntamento al Maradona per Napoli-Como, la seconda scatta alle 20:45 al Bentegodi per il derby tra Verona e Venezia.

Leggi anche Cristante e Pisilli guidano la rimonta della Roma sul Venezia. Il Como vince la seconda partita consecutiva

Ore 18:30 – Napoli-Como (Stadio Maradona): DAZN e SKY

Ore 20:45 Verona-Venezia (Stadio Bentegodi): DAZN

Dove vedere Napoli-Como in TV e streaming: le probabili formazioni

Sena impegni infrasettimanali, Conte ha potuto lavorare sul gruppo permettendo ai ritardatari di mettere altro lavoro sulle gambe per trovare la forma migliore. Ancora McTominay probabile titolare dal 1′, mentre Neres e Politano si giocano un posto nel 4-3-3 dove Lukaku e Kvaratskhelia completano la linea offensiva. Per Fabregas poche invenzioni e tante conferme: Nico Paz, Cutrone, Strefezza e Fadera sicuri titolari contro i Partenopei. La gara è in co esclusiva tra DAZN e Sky sia per la diretta TV sia per lo streaming.

Napoli (4-3-3): Caprile; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Neres, Lukaku, Kvaratskhelia

Como (4-2-3-1): Audero; Van der Brempt, Kempf, Dossena, Moreno; Sergi Roberto, Perrone; Strefezza, Paz, Fadera; Cutrone

Verona-Venezia su DAZN, dove vederla in TV e probabili formazioni

Al Bentegodi il derby veneto tra Verona e Venezia. Un'occasione per entrambe per tornare alla vittoria: torna Dawidowicz dalla squalifica e dovrebbe fargli spazio Daniluic nei padroni di casa, Davanti Tengstedt, sulla trequarti Livramento e Kastanos dal 1′ mentre Suslov è squalificato. Oristanio a supporto di Pohjanpalo nel 3-5-2 di Di Francesco. Diretta TV e streaming in esclusiva su DAZN a pagamento per i soli abbonati.

Verona (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Dawidowicz, Coppola, Frese; Belahyane, Duda; Livramento, Kastanos, Lazovic; Tengstedt

Venezia (3-4-2-1): Joronen; Idzes, Svoboda, Candela; Zampano, Andersen, Nicolussi Caviglia, Haps; Oristanio, Busio; Pohjanpalo