Luna Rossa-Ineos 3-4, la diretta live della finale di Louis Vuitton Cup: grave problema tecnico per gli italiani nella prima regata

Luna Rossa ha confermato di avere una imbarcazione leggermente più performante rispetto agli inglesi ma l'equipaggio italiano è in cappato in una serie di errori e problemi che ne hanno fin qui caratterizzato la serie finale. La caduta dai foils, la rottura delle stecche della randa, l'errore in manovra in pre partenza: tutti elementi che hanno spinto INEOS a crederci ancor più con un gruppo che sta mostrando qualità importanti, essenziali per colmare il gap tecnico. Sempre pro Team Prada l'ineriza della finale per quanto si è visto in acqua, ma può accadere davvero di tutto.