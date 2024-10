Luna Rossa si inabissa di colpo, sconforto a bordo: “Abbiamo rotto tutto”. Poi la grande impresa

video suggerito

Durante regata 1 di oggi contro INEOS, Luna Rossa ha subito un terribile incidente tecnico: un guasto al foil di destra ha costretto l'AC75 ad inabissare la prua in acqua. Impatto devastante con i pannelli dello scafo che si sono rotti e acqua entrata negli impianti elettrici. Corsa contro il tempo per poter tornare a regatare, riuscita: Luna Rossa si è infatti mposta portando la serie sul 4-4.

A cura di Alessio Pediglieri

Incredibile incidente a Luna Rossa nel corso della prima regata di oggi contro INEOS per la finale di Louis Vuitton Cup. Proprio dopo il primo gate l'imbarcazione italiana è finita prua in acqua cadendo dal volo con un impatto violentissimo che ha procurato danni ingenti. Paura e tensione a bordo al momento dell'impatto con Francesco Bruni che ha compreso immediatamente la gravità della situazione: "Abbiamo rotto tutto". Poi il miracolo delle riparazioni col nastro adesivo e la vittoria nella seconda regata, per il 4-4 di una serie finale che sta diventando epica.

Un impatto tremendo mentre si veleggiava verso il secondo lato di regata: Luna Rossa si è inabissata improvvisamente con uno schianto impressionante che ha fatto volare via pezzi di imbarcazione in acqua. I pannelli dello scafo si sono staccati mentre l'acqua è entrata nelle parti elettriche, costringendo al ritiro e alla conseguente squalifica dalla regata che ha assegnato il 4-3 a INEOS. Una situazione al limite per poter proseguire i match race di giornata con il secondo previsto alle 15:25, dove Luna Rossa ha provato l'impossibile, riuscendoci.

Cos'è successo a bordo di Luna Rossa

Un impatto devastante, un incidente spaventoso che ha visto l'AC75 italiano fermarsi improvvisamente mentre stava riprendendo il volo dopo il primo gate di regata. Luna Rossa ha avuto un problema all'arm che non ha fatto funzionare come di dovere il foil di destra che ha fatto perdere il controllo dell'imbarcazione. Per capire la gravità dell'impatto basta rivedere le immagini di quei momenti con i pannelli sullo scafo che sono saltati via lasciando aperta la parte elettrica. Dove è entrata acqua facendo saltare i comandi e perdendo i dati di controllo per la navigazione. Impossibile governare la barca, obbligo di stop con lo short team che è salito subito a bordo per mettere mano in tempi record: a suon di nastri adesivi, che hanno permesso di poter ripartire in acqua. Con INEOS che in tutto ciò ha preso il suo punto di vantaggio nel migliore dei modi, portandosi sul 4-3 mentre il comitato squalificava Luna Rossa dopo l'annuncio del ritiro.

Le parole di Bruni al momento dell'impatto: "Abbiamo rotto tutto"

A conforto di quanto accaduto, le parole di Francesco Bruni uno dei due timonieri a bordo di Luna Rossa: "Abbiamo rotto tutto!" il suo primo commento a caldo nel momento dell'incidente nautico. Poi le spiegazioni: "Abbiamo avuto un problema all'arm per il foil di destra. Poi l'acqua è entrata e ha fatto saltare la parte elettrica. Non avevamo più il controllo, impossibile regatare. La prossima gara? Sono fiducioso che possiamo farla, la testa è subito alla prossima regata". Alla fine, la seconda regata si è disputata regolarmente con Luna Rossa che è scesa in acqua "incerottata" ma che è riuscita a imporsi su INEOS con una regata a dir poco imperiosa, dove ha toccato anche i 55.1 nodi di velocità (oltre 100 km/h) e riprendendosi la serie finale. Ora sul 4-4